Phối cảnh cầu cạn, nút giao 3 tầng sắp khởi công trên quốc lộ 13 qua TPHCM

Sau nhiều năm mong đợi, người dân TPHCM và khu vực Bình Dương cũ sắp được chứng kiến sự thay đổi trên tuyến quốc lộ 13. Dự kiến dịp Quốc khánh 2/9 tới, thành phố khởi công dự án mở rộng quốc lộ này đoạn từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình (ranh tỉnh Bình Dương cũ).

Phạm vi mở rộng dài khoảng 5,9km, được đầu tư theo phương thức BOT với tổng kinh phí hơn 6.276 tỷ đồng. Công trình được dự kiến thông xe cuối năm 2028. Thời gian thu phí là 22 năm 7 tháng.

Tại điểm đầu tuyến, nút giao Bình Lợi được thiết kế 3 tầng với 2 hầm chui trên trục quốc lộ 13 cùng hệ thống nhánh vuốt nối trực tiếp vào đường Phạm Văn Đồng bên dưới cầu vượt hiện hữu.

Từ cầu Bình Triệu đến nút giao Bình Phước, nhà đầu tư sẽ xây dựng đường trên cao (cầu cạn) dài khoảng 3,75km, quy mô 4 làn xe, bề rộng mặt cầu 18,5m với vận tốc thiết kế 80km/h.

Tuyến đường song hành bên dưới cầu cạn được thiết kế từ 8 đến 10 làn xe, vận tốc 60km/h, kết nối thuận tiện với khu dân cư dọc hai bên tuyến.

Phối cảnh nút giao Bình Phước gồm 2 hầm chui được xây dựng mới trên quốc lộ 13 nhằm tạo luồng xe lưu thông liên tục, kết nối thuận tiện với quốc lộ 1.

Phối cảnh nút giao Bình Phước với 3 tầng (cầu vượt, đường dưới thấp và hầm chui).

Với đoạn không có cầu cạn, mặt cắt ngang quốc lộ 13 sau khi nâng cấp sẽ được mở rộng lên 60m, đáp ứng quy mô từ 10 đến 14 làn xe kết hợp dải phân cách an toàn và vỉa hè cây xanh rộng từ 10 đến 12m mỗi bên.

Đoạn quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình (ranh tỉnh Bình Dương cũ) là mắt xích giao thông quan trọng tại cửa ngõ phía Bắc TPHCM. Tuyến đường này thường xuyên quá tải, ùn tắc vì lượng xe lưu thông giữa trung tâm thành phố với khu vực Bình Dương và Bình Phước cũ.

Theo chiều dài quy hoạch, tuyến quốc lộ 13 kết nối đến cửa khẩu Hoa Lư (TP Đồng Nai), giáp biên giới Campuchia.