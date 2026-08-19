Nhà thầu nước ngoài thẩm tra hồ sơ dự án metro Thủ Thiêm - Long Thành

Sở Xây dựng TPHCM vừa ban hành quyết định cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài tham gia thực hiện gói thầu tư vấn thuộc dự án Metro Thủ Thiêm - Long Thành.

Theo quyết định được phê duyệt, liên danh gồm China Railway Liuyuan Group (Trung Quốc) và Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Hưng Nghiệp (Việt Nam) được phép đảm nhận công tác tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi cùng thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) của dự án.

Tuyến Metro Thủ Thiêm - Long Thành trong mạng lưới đường sắt kết nối TPHCM với sân bay Long Thành (Đồ họa: Ngọc Tân).

Việc cấp phép này được thực hiện theo đề nghị từ chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh. Trong đó, hai đơn vị trong liên danh đã thống nhất thực hiện công việc dựa trên hợp đồng liên danh ký ngày 30/5.

Sở Xây dựng yêu cầu liên danh nhà thầu tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của hồ sơ kê khai và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ trong suốt quá trình triển khai gói thầu.

Trước đó, theo báo cáo của Sở Xây dựng TPHCM, dự án Metro Thủ Thiêm - Long Thành đã cơ bản hoàn thiện báo cáo giữa kỳ; tuy nhiên, dự án còn một số thủ tục cần phối hợp với TP Đồng Nai. TPHCM đặt mục tiêu khởi công dự án này vào dịp Quốc khánh 2/9 và hoàn thành trong năm 2030.