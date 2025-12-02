Đề nghị miễn 1 năm đóng BHYT, miễn viện phí sớm cho bệnh nhân nghèo

Sáng 2/12, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035.

Góp ý về chính sách mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe và giảm gánh nặng tài chính y tế cho người dân, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng) cho biết cử tri phản ánh gánh nặng chi phí điều trị vẫn là rào cản lớn nhất đối với người bệnh.

“Nhiều loại thuốc thế hệ mới như thuốc điều trị đích, thuốc miễn dịch, đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong điều trị, giúp kéo dài thời gian sống và nâng cao chất lượng sống. Tuy nhiên, chi phí cao khiến nhiều bệnh nhân không thể tiếp cận điều trị tối ưu”, nữ đại biểu nêu thực tế.

Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh (Ảnh: Hồng Phong).

Theo bà, thống kê cho thấy tiền thuốc luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu chi phí khám chữa bệnh, hiện khoảng 33% (giảm từ mức 40-50% những năm trước). Do đó, nữ đại biểu kiến nghị cập nhật danh mục thuốc kịp thời, nhất là với các loại thuốc điều trị ung thư, thuốc điều hòa miễn dịch thế hệ mới, để giảm chi tiền túi của người dân, đảm bảo quyền lợi cho hơn 95,5 triệu người tham gia bảo hiểm y tế hiện nay.

Bà Tú Anh nhấn mạnh đây là giải pháp trực tiếp, thiết thực để người bệnh - đặc biệt là bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo có gia cảnh khó khăn - không bị bỏ lại phía sau trong hành trình điều trị.

Cùng với đó, đại biểu tỉnh Lâm Đồng đề nghị Đảng, Nhà nước có chính sách đặc thù, đột phá để miễn phí một năm tiền đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách Nhà nước cho người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện tại các tỉnh bị ảnh hưởng trực tiếp, thiệt hại nặng nề bởi bão lụt trong thời gian vừa qua.

“Nhà nước đã có chính sách cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh, nếu bảo hiểm y tế cũng được cấp miễn phí thì an sinh xã hội sẽ được bảo đảm, chăm sóc sức khỏe cho người dân được nâng cao”, bà Tú Anh nhấn mạnh.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) cũng nêu kiến nghị liên quan chính sách miễn viện phí. Theo chủ trương, việc miễn phí toàn dân sẽ thực hiện từ năm 2030 theo lộ trình phù hợp.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (Ảnh: Hồng Phong).

Nhưng ông Trí đề nghị thực hiện miễn viện phí sớm cho những người đang điều trị các bệnh ung thư khó chữa, mãn tính, những bệnh nhân khó khăn đang chạy thận nhân tạo hay những bệnh nhân bị ung thư điều trị với thuốc đích rất đắt. “Rất mong được giúp ngay cho người dân, không nên đợi đến năm 2030 nữa”, ông Trí nói.

Cùng với đó, đại biểu góp ý cần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh với thuốc tốt, phác đồ chẩn đoán và điều trị chuẩn, đi kèm với yếu tố thuận tiện.

“Tức là chủ động khám chữa bệnh nơi gần nhất, thuận lợi nhất, thực hiện việc phân tuyến thực chất, không bị phụ thuộc, xóa bỏ trần thanh toán bảo hiểm y tế mà phải làm thật”, ông Trí góp ý.

Nhấn mạnh yếu tố bình đẳng hưởng thụ, vị đại biểu cho rằng cấp khám chữa bệnh cơ bản phải được bố trí gần dân nhất và phải có đủ thuốc để điều trị cho nhân dân. Mọi người dân tùy theo mức độ bệnh tật đều được thụ hưởng như nhau.

Ông Trí cũng đề cập việc huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là đầu tư phát triển cơ sở khám chữa bệnh và trung tâm chẩn đoán, trung tâm xét nghiệm, trung tâm chẩn đoán hình ảnh và theo dõi chức năng nhằm cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

“Cần tạo mọi điều kiện để hệ thống y tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng trong công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phấn đấu hệ thống y tế tư nhân năm 2030 sẽ cung cấp được khoảng 30% và năm 2035 sẽ cung cấp 45% dịch vụ khám chữa bệnh cho cả nước”, vị đại biểu nêu mục tiêu.