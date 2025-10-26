Du khách bất chấp cảnh báo vẫn xuống tắm biển Nha Trang

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trong ngày 26/10, biển Nha Trang xuất hiện những con sóng cao 1-2m, đánh mạnh vào bờ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người dân và du khách khi tham gia các hoạt động trên biển, đặc biệt là tắm biển.

Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, lực lượng chức năng đã đặt nhiều biển cảnh báo với nội dung “cấm bơi lội”, kèm theo phiên bản tiếng Anh.

Biển Nha Trang ngày 26/10 xuất hiện nhiều cơn sóng lớn (Ảnh: Trung Thi).

Tuy nhiên, nhiều du khách, đặc biệt là người nước ngoài vẫn bất chấp cảnh báo, lội ra vùng nước sâu để tắm.

Theo thông tin từ Ban Quản lý vịnh Nha Trang (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa), trong các ngày 18 và 22/10, Đội Cứu nạn cứu hộ của đơn vị đã phát hiện và kịp thời ứng cứu 2 du khách nước ngoài bị đuối nước khi tắm biển.

Trước đó, ngày 16/10, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1 cũng ứng cứu một du khách nước ngoài bị sóng cuốn ra xa khi tắm biển Nha Trang.

Một du khách người nước ngoài bơi ra vùng nước sâu để tắm biển (Ảnh: Trung Thi).

Ông Lê Văn Lân (64 tuổi), trú tại phường Nha Trang cho biết vào mùa biển động, nhiều người dân địa phương vẫn ra tắm biển Nha Trang, song thường chỉ tắm gần bờ, không “ham nước” như một số du khách nước ngoài.

Cũng theo ông Lân, mùa này ngoài sóng lớn, tại một số khu vực còn xuất hiện dòng chảy ngầm, nếu không cẩn thận rất dễ bị cuốn ra xa, tiềm ẩn nguy hiểm.

Nhiều bảng "cấm bơi lội" được đặt dọc bãi biển Nha Trang nhưng du khách vẫn phớt lờ cảnh báo (Ảnh: Trung Thi).

Ông Đàm Hải Vân, Trưởng Ban Quản lý vịnh Nha Trang, cho biết trước tình trạng nhiều du khách, đặc biệt là khách nước ngoài tắm biển khi sóng to gió lớn, ngoài việc cắm bảng cảnh báo, đơn vị còn bố trí lực lượng dùng loa nhắc nhở trực tiếp.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý vịnh tăng cường tuần tra để kịp thời phát hiện, ứng cứu các trường hợp gặp nạn trên biển; đồng thời đã có văn bản gửi các nghiệp đoàn và doanh nghiệp du lịch, đề nghị phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở du khách về nguy cơ mất an toàn khi tắm biển trong điều kiện sóng lớn.