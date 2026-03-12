"Đê biển già yếu" ở Ninh Bình liên tục gặp sự cố sụt sạt

Đê già yếu sụt sạt khắp nơi

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình khẩn trương xử lý, khắc phục các sự cố sụt, sạt trên tuyến đê biển Hải Hậu.

Một vị trí đê biển Hải Hậu bị sạt sụt do ảnh hưởng của gió mùa kết hợp với triều cường (Ảnh: Diệu Anh).

Công văn nêu rõ, các tuyến đê biển Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình là các tuyến đê xung yếu trực diện biển, thuộc vùng biển tiến, bãi thoái, nhất là tuyến đê biển Hải Hậu thường xuyên xảy ra các sự cố sạt, sụt nghiêm trọng, gây mất an toàn chống bão, triều của đê.

Thời gian gần đây, tuyến đê biển Hải Hậu liên tiếp xảy ra các sự cố sạt, sụt mái đê phía biển tại các vị trí: k21+870, k21+950, k25+100, k25+440, k25+470, k25+570, k25+650, k25+800.

Để đảm bảo cho các tuyến đê, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo cơ quan chức năng, chính quyền địa phương khẩn trương huy động mọi nguồn lực để xử lý, khắc phục các sự cố đã xảy ra, hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2026.

Bên cạnh đó, phải thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra trên các tuyến đê để phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố, tình huống có thể tiếp tục xảy ra ngay từ giờ đầu; đồng thời phân công cán bộ chuyên môn có năng lực, kinh nghiệm để hướng dẫn về mặt kỹ thuật trong quá trình xử lý sự cố, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường lưu ý với tỉnh Ninh Bình, tuyệt đối không cấp phép khai thác cát và quy hoạch khai thác cát biển trong khu vực ven bờ gây mất cân bằng bùn cát, hạ thấp bãi trước đê, làm mất an toàn các tuyến đê; căn cứ thực tế các sự cố đã xảy ra, rà soát, xây dựng, phê duyệt phương án bảo vệ trọng điểm trong mùa mưa bão năm 2026 và triển khai trên thực tế (như Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã hướng dẫn cụ thể).

Các vị trị sụt sạt được chính quyền địa phương, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình xử lý ngay giờ đầu (Ảnh: Thanh Bình).

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, các sự cố sụt sạt mái đê phía biển là do ảnh hưởng gió mùa kết hợp với triều cường. Lãnh đạo sở này cũng cho biết thêm, đây là những tuyến đê đã xây dựng hơn 10 năm, đang xuống cấp và rất yếu.

Sau khi xảy ra các sự cố, UBND xã Hải Thịnh đã huy động người và phương tiện, vật liệu xử lý giờ đầu theo phương châm 4 tại chỗ. Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã kiểm tra, đánh giá, báo cáo UBND tỉnh và lên phương án sửa chữa các vị trí hư hỏng.

Khẩn trương khắc phục sự cố

Ngày 11/3, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương xử lý, khắc phục các sự cố sụt sạt trên tuyến đê biển Hải Hậu.

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan tổ chức kiểm tra hiện trạng các tuyến đê trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các tuyến đê biển Hải Hậu đã xảy ra sụt, sạt trong thời gian qua; kịp thời tham mưu UBND tỉnh các biện pháp xử lý, khắc phục đảm bảo an toàn công trình.

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn vị, địa phương khắc phục các sự cố trước mùa mưa bão năm 2026 (Ảnh: Thanh Bình).

Sở Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu chỉ đạo các đơn vị quản lý đê điều khẩn trương huy động nhân lực, vật tư, phương tiện để xử lý, khắc phục các sự cố đã xảy ra, phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2026.

Bên cạnh đó, tổ chức tuần tra, kiểm tra thường xuyên trên các tuyến đê nhằm phát hiện sớm các nguy cơ mất an toàn để xử lý kịp thời ngay từ giờ đầu; phân công cán bộ chuyên môn có năng lực, kinh nghiệm hướng dẫn về kỹ thuật trong quá trình xử lý sự cố, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Ngoài ra, UBND tỉnh Ninh Bình cũng yêu cầu, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác cát, vật liệu xây dựng tại khu vực ven biển; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo không cấp phép khai thác cát và không quy hoạch khai thác cát biển tại khu vực ven bờ gây mất cân bằng bùn cát, hạ thấp bãi trước đê, ảnh hưởng đến an toàn các tuyến đê; phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ tình hình thực tế các sự cố đã xảy ra, rà soát các khu vực trọng điểm xung yếu trên tuyến đê biển; xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện phương án bảo vệ trọng điểm đê điều trong mùa mưa bão năm 2026 theo quy định.

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu UBND xã Hải Thịnh tăng cường tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm tra các tuyến đê trên địa bàn; kịp thời phát hiện, báo cáo và phối hợp xử lý các sự cố phát sinh; chủ động huy động lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” để tham gia xử lý sự cố đê điều khi xảy ra; phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường trong việc triển khai xử lý các vị trí sụt, sạt, đảm bảo an toàn các tuyến đê; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ đê điều; kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu mất an toàn công trình đê điều.

Đối với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu chủ động phối hợp với các địa phương và đơn vị quản lý đê điều trong công tác tuần tra, kiểm tra, bảo vệ các tuyến đê; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia xử lý sự cố và ứng phó khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.