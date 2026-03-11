Chốt thời gian xử lý vụ 4,3ha đất nông nghiệp ở Hà Nội bị lấn chiếm

Ngày 11/3, UBND phường Đại Mỗ (TP Hà Nội) có văn bản gửi báo Dân trí cung cấp thông tin liên quan đến vụ hàng nghìn m2 đất nông nghiệp biến thành núi phế liệu, sân bóng... nhiều năm qua nhưng chưa được xử lý dứt điểm mà báo phản ánh.

Ông Hoàng Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ, cho biết ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, phường đã khẩn trương chỉ đạo phòng, ban chuyên môn phối hợp với Công an phường và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh.

Theo ông Hải, khu đất này diện tích khoảng 4,3ha, giáp Đại lộ Thăng Long, thuộc khu Đằng Xung - Dộc Khoai xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm (cũ) nay là phường Đại Mỗ. Khu vực này chủ yếu là đất nông nghiệp và một phần đất là mương đường nội đồng do UBND phường Mễ Trì cũ quản lý.

Khu đất này nằm trong quy hoạch chi tiết 1/500 xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương với quy mô khoảng 55ha.

Bãi phế liệu trái phép trên đất nông nghiệp ở phường Đại Mỗ, Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hải).

Đại diện UBND phường Đại Mỗ cho hay từ ngày 20/3/2025 đến ngày 24/3/2025, UBND phường, Công an phường Mễ Trì cũ đã thành lập các tổ công tác tuyên truyền, vận động đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ yêu cầu các chủ đầu tư, chủ sở hữu tài sản tự tháo dỡ công trình, di dời tài sản ra khỏi khu đất vi phạm và cơ bản các đối tượng đều tự giác chấp hành.

Ông Hải cho biết đến hết ngày 25/3/2025, các công trình lều lán, nhà tạm đã được tháo dỡ, khoảng 90% container được di dời. Đối với các bãi tập kết sắt vụn, tập kết vật liệu xây dựng, qua các đợt kiểm tra và xử lý phần lớn các công trình tạm đã được tháo dỡ, di dời.

Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp chưa chấp hành đầy đủ các yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, dẫn đến việc xử lý vi phạm chưa thể thực hiện dứt điểm, theo ông Hải.

Đại diện phường Đại Mỗ cho hay tháng 10-11/2025, phường đã tổ chức dựng hàng rào tôn bao quanh toàn bộ khu đất, lắp đặt biển cảnh báo và thực hiện các biện pháp quản lý hiện trạng, nhằm ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm và tập kết phế liệu. Các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên tại khu vực.

Tuy nhiên, theo ông Hải, một số đối tượng không chấp hành, lợi dụng thời điểm ban đêm, ngày nghỉ, ngày lễ đã phá dỡ một phần hàng rào tôn đã dựng để tiếp tục tập kết hàng, phế liệu với khối lượng lớn trong thời gian rất ngắn.

UBND phường Đại Mỗ đã thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm, ban hành các quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, kiên quyết xử lý triệt để các trường hợp vi phạm, đồng thời thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý hiện trạng khu đất như đào hào xung quanh, dựng lại hàng rào tôn… xung quanh ô đất.

Lãnh đạo phường Đại Mỗ nhấn mạnh đối với các trường hợp cố tình chống đối, không chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính, UBND phường sẽ tiến hành tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo đúng quy định.

"Ngày 17/3, nếu các tổ chức, cá nhân vi phạm không di chuyển tài sản, tự tháo dỡ công trình vi phạm tại khu đất trên, UBND phường sẽ tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả và dự kiến hoàn thành trong tháng 3", đại diện UBND phường Đại Mỗ khẳng định.

Cùng với đó, ông Hải cho biết phường sẽ duy trì và tăng cường các biện pháp quản lý hiện trạng khu đất, tổ chức kiểm soát các lối ra, vào, duy trì hệ thống hàng rào tôn và bố trí lực lượng kiểm tra thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lấn chiếm, tái diễn vi phạm.