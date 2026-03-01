Khi nào sông Tô Lịch được bổ cập nước ổn định?

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội (Ban Nông nghiệp) vừa báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án khẩn cấp cải tạo tuyến kênh Thụy Phương xử lý khẩn cấp bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Đoàn ngoại giao, Tây hồ Tây, Ciputra và lân cận.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 920 tỷ đồng. Dự án nhằm mục tiêu thoát nước cho lưu vực khoảng 350ha gồm 7 khu vực ngập lớn như Đông Ngạc, Resco, Ecohome, Đoàn ngoại giao, Tây hồ Tây, Ciputra, Starlake và các vùng lân cận.

Dự án cũng nhằm bổ cập nước ổn định cho sông Tô Lịch và tưới cho hiện trạng đất nông nghiệp khoảng 36ha tương lai sẽ đô thị hoá.

Các công nhân đang thi công (Ảnh: CTV).

Với mục tiêu bổ cập nước cho sông Tô Lịch, dự án sẽ cải tạo tuyến kênh Thụy Phương hiện trạng có chiều dài khoảng 3.600m (từ trạm bơm Thụy Phương đến Phạm Văn Đồng); từ Phạm Văn Đồng đến sông Tô Lịch xây dựng tuyến cống dài khoảng 4.000m đi dọc đường Hoàng Minh Thảo, Võ Chí Công đến cống Hoàng Quốc Việt và bổ cập nước vào đầu sông Tô Lịch.

Đại diện Ban Nông nghiệp cho biết liên danh nhà thầu đã huy động 24 mũi thi công. Khối lượng thi công của toàn dự án ước đạt khoảng trên 40%, trong đó thi công cừ cọc ván bê tông dự ứng lực đạt 72%, cừ larsen đạt 45% và đang triển khai thi công cống hộp.

Cùng với đó, tuyến kênh Thụy Phương đến đường Phạm Văn Đồng (chiều dài 3,56km) đang thi công cừ cọc ván bê tông dự ứng lực, cừ larsen 4 biện pháp, đổ bê tông dầm đỉnh cừ, đào đất lòng kênh, thi công dầm đáy kênh, nạo vét kênh, thi công cống hộp…

Với tuyến cống từ Hoàng Minh Thảo, Võ Chí Công đến sông Tô Lịch, đơn vị thi công đang thi công cừ larsen biện pháp, đào đất lòng kênh và đã lắp đặt được 40 đốt cống hộp trên đường Võ Chí Công.

Sông Tô Lịch chảy qua nhiều phường trung tâm Hà Nội (Ảnh: Thành Đông).

Theo đại diện Ban Nông nghiệp, các đơn vị thi công đã chia ca, làm ngày làm đêm để kịp tiến độ.

Dự kiến các hạng mục công trình hoàn thành trước ngày 30/4 để phục vụ công tác chống ngập úng bao gồm thi công và lắp đặt trạm bơm nước bổ cập và tiêu với lưu lượng 5m3/s; thi công hoàn thành thông nước tuyến kênh hở đoạn kênh chiều dài khoảng 3,56km; thi công hoàn thành thông nước tuyến cống hộp trên phố Hoàng Minh Thảo khoảng 2km.

Đại diện Ban Nông nghiệp cũng cho biết trước ngày 31/5, nhiều hạng mục sẽ hoàn thành để phục vụ bổ cập nước sông Tô Lịch như hoàn thiện bờ mái, cảnh quan hai bên bờ kênh hở; hoàn trả tuyến Hoàng Minh Thảo; hoàn thành tuyến cống hộp khoảng 1,9km dọc đường Võ Chí Công.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ban hành 10 quyết định về lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm giải quyết tình trạng ngập úng với tổng mức đầu tư khoảng gần 5.600 tỷ đồng.

Hà Nội nhận định có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập úng nặng, trong đó công tác đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước, các công trình đầu mối thoát nước chưa đồng bộ, thực hiện chậm; các hồ điều hòa theo quy hoạch chưa được triển khai đồng bộ; công tác đầu tư, quản lý hệ thống thoát nước tại một số đô thị mới chưa đồng bộ.

Sông Tô Lịch dài hơn 13km, được mệnh danh là "dòng sông đen". Những năm qua Hà Nội triển khai nhiều dự án khắc phục ô nhiễm sông Tô Lịch.