ĐBSCL thả hơn 2 tấn cá giống quý hiếm, tái tạo nguồn lợi thủy sản

Ngày 15/11, tại tỉnh An Giang, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp UBND tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Cần Thơ tổ chức thả 215.500 con cá giống (khoảng 2 tấn) nhằm mục đích tái tạo và bổ sung nguồn lợi thủy sản tại khu vực ĐBSCL.

Đây là năm thứ tư liên tiếp 3 tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Cần Thơ phối hợp tổ chức phong trào thả cá ra môi trường tự nhiên.

Tại buổi thả cá, ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, nhấn mạnh rằng việc thả bổ sung cá giống là hoạt động thường niên. Mục tiêu của hoạt động này là bổ sung một số giống, loài thủy sản bản địa, đặc biệt là các loài, giống quý hiếm có giá trị khoa học và kinh tế đang bị suy giảm, từ đó góp phần tái tạo và phục hồi nguồn lợi, đa dạng hóa các giống, loài thủy sản trong các vùng nước tự nhiên thuộc lưu vực ĐBSCL.

Ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư (bên trái) cùng ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang thả cá (Ảnh: Hoàng Duật).

Hoạt động cũng đồng thời góp phần nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, đặc biệt là việc không khai thác thủy sản bằng thuốc nổ, xung điện, hoặc hóa chất độc hại hủy diệt nguồn lợi thủy sản.

Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư cũng thông tin thêm, trong 4 năm, từ năm 2022 đến nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với 3 tỉnh An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp tổ chức hoạt động thả cá giống tái tạo nguồn lợi liên tỉnh với tổng cộng hơn 2,5 triệu con cá giống, tương đương hơn 20 tấn cá giống quý hiếm, có giá trị kinh tế cao đã được thả ra sông Hậu và sông Tiền.

Hơn 200.000 con cá giống (tương đương khoảng 2 tấn cá) được thả xuống sông Tiền và sông Hậu sáng 15/11 (Ảnh: Hoàng Duật).

Trong đợt này, đơn vị tổ chức đã thả tổng cộng 215.500 cá thể thủy sản bao gồm các loại như cá hô, cá tra dầu, cá cóc, cá mè hôi, cá heo,... về tự nhiên. Hoạt động này đã nhận được sự ủng hộ từ hơn 20 tổ chức, cá nhân đóng góp, với tổng số tiền gần 390 triệu đồng.