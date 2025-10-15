Đầu tư gần 500 tỷ đồng xây dựng kè sông Tam Kỳ và khu tái định cư

Dự án kè chống sạt lở kết hợp đường cảnh quan ven sông Tam Kỳ và khu tái định cư, với tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng, đã được khởi công tại khu vực bờ bắc sông Tam Kỳ, đoạn qua phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng. Đây là giải pháp cấp thiết nhằm bảo vệ hàng trăm hộ dân đang đối mặt với nguy cơ sạt lở nghiêm trọng do lũ lớn.

Khu vực bờ bắc sông Tam Kỳ, từ xã Tam Ngọc đến phường An Sơn (nay thuộc phường Hương Trà), trong nhiều năm qua đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt, gây xói lở bờ sông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản, đất sản xuất và nhà ở của hàng trăm hộ dân.

Hiện trạng sạt lở bờ sông Tam Kỳ (Ảnh: Bình An).

Mùa mưa lũ năm 2024 đã làm gia tăng nguy cơ sạt lở, khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân luôn trong tình trạng bất an.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp tích cực, trách nhiệm của các sở, ban, ngành liên quan đã khẩn trương hoàn thiện thủ tục để dự án sớm được khởi công.

Ông Hưng nhấn mạnh: “Công trình này không chỉ là một hạng mục xây dựng đơn thuần mà là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt khó, bước đi cụ thể trong việc phát triển đô thị bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng xanh hơn, an toàn hơn và thịnh vượng hơn”.

Các đại biểu tổ chức nghi lễ khởi công dự án (Ảnh: Công Bính).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị nhà thầu phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, huy động nguồn lực, thiết bị, nhân lực chất lượng, áp dụng công nghệ tiên tiến, đảm bảo “an toàn - chất lượng - tiến độ - mỹ thuật”, xứng đáng với kỳ vọng của chính quyền và nhân dân.

Dự án đã được UBND thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (cũ) phê duyệt với tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng. Giai đoạn 1 của dự án sẽ thực hiện hạng mục kè sông và đường dọc kè với tổng giá trị gần 100 tỷ đồng, chiều dài kè gần 1km.