Thiếu đất tái định cư, cầu vượt cửa biển 2.400 tỷ đồng chưa thể thông xe

Dự án tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) và cầu vượt cửa Thuận An dài hơn 7,7km (gồm 2,36km chiều dài cầu qua cửa Thuận An) được khởi công tháng 3/2022.

Theo Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông thành phố Huế, sau hơn 3 năm triển khai, đến nay cầu vượt cửa Thuận An đã cơ bản hoàn thành. Công trình dự kiến thông xe kỹ thuật vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, nhưng bị trễ hẹn khi hạng mục đường ở 2 đầu cầu chưa hoàn thành do vướng giải phóng mặt bằng.

Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế đã cơ bản hoàn thành (Ảnh: Cao Tiến).

Đại diện chủ đầu tư cho biết, phạm vi giải phóng mặt bằng phục vụ giai đoạn 1 của dự án có tổng diện tích thu hồi hơn 317.000m2, thuộc phạm vi xã Hải Dương và phường Thuận An cũ (nay là phường Thuận An, thành phố Huế).

Ở phần đầu cầu phía Bắc, dự án ảnh hưởng đến hơn 600 lăng mộ, đất trồng lúa và đất nuôi trồng thủy sản của 180 hộ dân. Đến nay, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đã hoàn thành, bàn giao đất cho nhà thầu thi công.

Trong khi đó, tổng diện tích đất thu hồi ở đầu phía Nam là hơn 121.000m2; ảnh hưởng 4,1ha đất rừng phòng hộ, 300 ngôi mộ và nhà cửa của 229 hộ dân.

Phần đường dẫn đầu phía Nam của cầu Thuận An chưa xây dựng xong do vướng mắc giải phóng mặt bằng (Ảnh: Cao Tiến).

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 thành phố Huế, hiện còn 1,1km đường ven biển ở phía Nam cầu vượt cửa Thuận An bị vướng mặt bằng, chưa thể đền bù cho người dân.

Theo phương án thu hồi đất, giải phóng mặt bằng ban đầu, trong tổng số 229 hộ dân ở phía Nam cầu bị ảnh hưởng, có hơn 120 trường hợp thuộc diện bố trí tái định cư.

Nhiều hộ dân khác chỉ bị ảnh hưởng một phần đất đang ở nên được đền bù tiền đúng với phần đất bị thu hồi nhưng không bố trí tái định cư.

Tuy nhiên vào năm 2024, khi dự án đang thực hiện, tỉnh Thừa Thiên Huế cũ đã ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch phân khu (tỉ lệ 1/2000) khu đô thị ven biển Thuận An.

Theo quy hoạch mới, khu vực ven biển gần đường dẫn lên cầu Thuận An là đất kinh doanh dịch vụ, không được cấp phép đất ở.

Thành phố Huế quyết tâm hoàn thành, đưa cầu vượt cửa Thuận An vào khai thác từ cuối năm nay (Ảnh: Cao Tiến).

Quy hoạch mới đã làm phát sinh thêm 30 hộ dân cần bố trí tái định cư. Đây là những hộ bị thu hồi một phần thửa đất, nhưng diện tích còn lại không đủ điều kiện cấp phép xây dựng nhà ở.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, toàn bộ diện tích khu tái định cư xây dựng trước đây để phục vụ cho dự án đã được cấp hết. Chính quyền phải điều chỉnh, mở rộng thêm 1,2ha diện tích khu tái định cư tại phường Thuận An để bố trí cho người dân.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 cho biết, đến nay UBND thành phố Huế đã thống nhất chủ trương điều chỉnh mở rộng khu tái định cư phường Thuận An.

Sau khi hoàn thành xây dựng hạ tầng, cơ quan chức năng sẽ tổ chức cho người dân bốc thăm lô, nhận đất để sớm giao mặt bằng phục vụ triển khai dự án.

Ngoài ra, còn 17 hộ dân vướng mắc về việc kiểm đếm, đền bù tài sản trên đất nên chưa nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng.