Huy động gần 80 chiến sĩ gia cố điểm sạt lở nghiêm trọng dọc bờ sông Bù Lu

Chiều 18/10, lãnh đạo UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Huế cho biết gần 80 cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội, dân quân tự vệ đã được huy động để gia cố điểm sạt lở nghiêm trọng dọc bờ sông Bù Lu.

Trước đó, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, hơn 100m bờ sông Bù Lu đoạn qua thôn Thủy Yên Thượng, xã Chân Mây - Lăng Cô bị sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp nhà cửa của người dân địa phương.

Lực lượng vũ trang thành phố Huế dầm mưa gia cố điểm sạt lở nghiêm trọng dọc sông Bù Lu (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Trong sáng 18/10, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, sử dụng máy múc, bao cát, cọc tre, gỗ, bạt chống thấm để gia cố khẩn cấp những vị trí sạt lở.

Dù mưa lớn và nước sông chảy xiết gây nhiều khó khăn, các lực lượng chức năng vẫn nỗ lực làm việc liên tục để hạn chế thiệt hại, đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản.

Theo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu, thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế, trong những ngày qua trên địa bàn đã xảy ra mưa to, đến rất to. Mưa lớn đã gây ngập lụt tại nhiều khu vực dân cư, chia cắt giao thông,...

Trong những ngày tới, mưa lớn được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, có nguy cơ xảy ra lũ quét, trượt lở đất vùng đồi núi, bờ sông, bờ biển,…

Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố Huế cảnh báo, có 29/40 xã, phường trên địa bàn nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao, đe doạ sự an toàn tính mạng, tài sản của người dân và các công trình giao thông, công cộng khác.

Cơ quan chức năng yêu cầu các địa phương chủ động phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, tập trung rà soát, kiểm tra các khu dân cư gần đồi núi, ven sông suối, bờ biển, chủ động di dời, sơ tán dân khi thời tiết diễn biến bất lợi.

Tại thành phố Đà Nẵng, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, do ảnh hưởng của mưa lớn, khu vực nghĩa trang Hòa Sơn, phường Hòa Khánh, xuất hiện tình trạng đất, đá tràn xuống mặt đường khiến việc di chuyển hết sức khó khăn.

Một số vị trí nước từ sườn núi chảy xiết, khoét sâu vào lớp đất đá, nguy cơ sạt lở cao nếu trời tiếp tục có mưa lớn kéo dài.

Mưa lớn khiến nhiều vị trí tại khu nghĩa trang ở thành phố Đà Nẵng xuất hiện tình trạng đất, đá tràn xuống mặt đường (Ảnh: Hoài Sơn).

Trước đó, trong trận mưa ngập lịch sử ngày 14/10/2022, khu nghĩa trang này từng bị sạt lở nghiêm trọng, với diện tích bị ảnh hưởng trên 2,2ha, đất đá đã vùi lấp và làm hư hỏng hơn 600 ngôi mộ.

Việc khắc phục hậu quả khi đó kéo dài nhiều tháng do địa hình đồi dốc, đường vào nhỏ hẹp, phương tiện cơ giới khó tiếp cận, phần lớn phải trông vào sức người tháo dỡ thủ công.

Ông Nguyễn Văn Sanh, Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự phường Hòa Khánh, cho biết đơn vị đã bám sát diễn biến mưa kéo dài trong nhiều ngày qua, kịp thời tham mưu phương án sơ tán người dân tại những khu vực có khả năng bị ảnh hưởng.

Tối 17/10, lực lượng dân quân phường Hòa Khánh được huy động xuống các khu dân cư ở tổ dân phố 36 và 37 đường Mẹ Suốt để hỗ trợ người dân. Đến sáng nay, đã có 150 hộ dân được hỗ trợ di chuyển tài sản ra khỏi vùng trũng, đảm bảo an toàn.

Lớp đá phủ kín mặt đường khiến việc di chuyển hết sức khó khăn (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo ghi nhận của phóng viên, từ đêm 17/10 đến sáng nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có mưa lớn kéo dài khiến nhiều đoạn đường ở Khu công nghiệp Hòa Khánh bị ngập sâu.

Tại tuyến đường Âu Cơ, khu vực gần chợ Thanh Vinh vị trí ngập cao nhất hơn 0,5m, nước chảy xiết khiến giao thông gặp nhiều khó khăn. Ước tính có hàng trăm xe chết máy khi cố gắng băng qua dòng nước lũ. Các lực lượng chức năng đã được huy động hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn.