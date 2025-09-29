Cầu Quan Sơn và Sơn Thủy ở miền núi Thanh Hóa bị sạt lở do mưa lũ

Chiều 29/9, ông Mạc Văn Tới, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy, xác nhận, cầu Sơn Thủy trên tuyến quốc lộ 16, lý trình km89+580 tại bản Chung Sơn bị hư hỏng nặng phần chân, mố cầu, bị sập hoàn toàn mặt đường nhựa dẫn lên cầu hướng đi xã Hiền Kiệt.

“Cầu hư hỏng khiến việc đi lại của các hộ dân tại các bản Trung Sơn, bản Hiết, bản Chanh… bị chia cắt tạm thời. Lực lượng chức năng đã có mặt hai bên đầu cầu, tổ chức canh gác không cho người, phương tiện qua lại, bảo đảm an toàn cho người dân.

Cầu Sơn Thủy qua địa bàn xã Sơn Thủy bị hư hỏng (Ảnh: UBND xã Sơn Thủy cung cấp)

Ngoài ra, một số tuyến tràn trên địa bàn cũng bị ngập cục bộ, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông”, ông Tới nói.

Theo ông Tới, dọc tuyến quốc lộ 16, từ cầu Sơn Thủy tại bản Chung Sơn đến bản Thủy Sơn dài khoảng 800m tiếp tục bị sạt lở taluy nghiêm trọng, cuốn trôi đất và cây trồng, nguy cơ cao ảnh hưởng đến hộ dân sinh sống dọc bờ sông, các cơ sở sản xuất, trụ sở nhà công vụ.

Chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động di dời 12 hộ với 37 khẩu ở vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Trong khi đó, tại xã Quan Sơn, cầu Quan Sơn trên tuyến quốc lộ 217 qua địa bàn cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

“Hiện nước sông Luồng vẫn tiếp tục dâng cao, nước xoáy vào chân cầu khiến tình trạng sụt lún trở nên nghiêm trọng hơn, mỗi bên phía mép lan can cầu sạt lở với chiều dài hơn 100m.

Chính quyền địa phương đã lập các tổ công tác, dựng rào chắn ngăn không cho người và phương tiện qua lại”, bà Vi Thị Trọng, Chủ tịch UBND xã Quan Sơn nói.