Đất đá nặng hàng tấn rơi sát nhà, dân đi trốn mỗi khi trời mưa

Nhiều ngày qua, gần 20 hộ dân sinh sống tại thôn Giang Sơn, xã Hoằng Trường cũ (nay là xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa) luôn trong tình trạng bất an, lo lắng trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng ở núi Linh Trường.

Theo người dân địa phương, do ảnh hưởng của đợt mưa bão vừa qua, một khối lượng lớn đất đá từ núi Linh Trường đã sạt xuống, đe dọa trực tiếp đến nhà cửa và tính mạng của nhiều hộ dân.

Tình trạng sạt lở nghiêm trọng đang xảy ra tại núi Linh Trường, xã Hoằng Tiến (Ảnh: Thanh Tùng).

Bà Lê Thị Bích (64 tuổi, thôn Giang Sơn, xã Hoằng Tiến) cho biết gia đình bà đã sinh sống sát chân núi Linh Trường hơn 30 năm, nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh sạt lở kinh hoàng như lần này.

"Khi bão số 5 đổ bộ, tôi cùng nhiều hộ dân một phen hú vía, đang ở trong nhà thì nghe tiếng ầm ầm từ trên núi đổ xuống. Khi chạy ra ngoài, tôi thấy một tảng đá lớn sạt xuống, làm đổ bức tường của căn nhà đang xây dựng bên cạnh.

Từ ngày đó, mỗi khi có mưa bão, chúng tôi không dám ở trong nhà mà phải sang trú nhờ nhà người thân”, bà Bích kể lại.

Theo thống kê của UBND xã Hoằng Tiến, thời gian qua, trên địa bàn xã liên tiếp xảy ra mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của các cơn bão số 3, 5 và 10 cùng hoàn lưu sau bão, gây ra tình trạng sạt lở đất đá nghiêm trọng tại núi Linh Trường.

Một khối đá lớn rơi từ trên núi xuống gây sập tường nhà dân ở thôn Giang Sơn (Ảnh: Thanh Tùng).

Hiện tượng này tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản và cơ sở hạ tầng của 17 hộ dân với 75 nhân khẩu. Trong đó, 11 hộ (45 nhân khẩu) bị ảnh hưởng trực tiếp và 7 hộ (30 nhân khẩu) có nguy cơ cao bị ảnh hưởng.

Đáng chú ý, tại một góc núi thuộc thôn Giang Sơn, xuất hiện khối đá lớn khoảng 20 tấn đang sạt trượt xuống, tì vào công trình nhà ở và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Trước tình hình đó, UBND xã Hoằng Tiến đã báo cáo, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở đất đá tại khu vực núi Linh Trường.

Bà Bích lo lắng trước tình trạng sạt lở núi Linh Trường (Ảnh: Thanh Tùng).

Xã Hoằng Tiến cũng đề xuất tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan phối hợp hỗ trợ phương án xử lý khẩn cấp, đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời cấp kinh phí để khắc phục và xử lý hiện tượng sạt lở này.

Ngoài ra, ảnh hưởng của đợt mưa bão vừa qua còn khiến tuyến kè biển của xã Hoằng Tiến bị sạt lở, sụt lún, nứt gãy trên chiều dài khoảng 1,8km. Địa phương đã có văn bản đề xuất UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, công bố tình huống khẩn cấp đối với sự cố này.