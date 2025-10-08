Quân đội điều trực thăng cứu trợ vùng lụt ở Lạng Sơn, Cao Bằng

Sau khi nhận lệnh của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, sáng 8/10 Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân đã chỉ đạo Sư đoàn 371 sử dụng trực thăng của Trung đoàn 916 cơ động cứu trợ, giúp đỡ nhân dân xã Vân Nham và xã Yên Bình (tỉnh Lạng Sơn) bị cô lập do lũ lụt.

Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân chỉ đạo bay cứu trợ.

Trực thăng Mi-171 số hiệu 03 cất cánh lúc 7h30, chiếc Mi-17 số hiệu 7844 cất cánh lúc 8h20 từ sân bay Hòa Lạc tới sân bay Gia Lâm (Hà Nội) bốc xếp hàng cứu trợ.

Mỗi máy bay bốc xếp 2 tấn hàng nhu yếu phẩm: Mì tôm, nước uống, lương khô, áo phao, sữa...

Đúng 9h50, trực thăng số hiệu 03 và 10h15 phút, trực thăng số hiệu 7844 đã cất cánh, vận chuyển hàng cứu trợ đến với bà con nhân dân đang bị cô lập, chia cắt tại xã Vân Nham và xã Yên Bình (tỉnh Lạng Sơn).

Ngoài Lạng Sơn, trực thăng của Trung đoàn 916 cũng đã mang hàng cứu trợ ở Cao Bằng.

Công tác chuẩn bị, bốc xếp hàng hóa cứu trợ được tiến hành khẩn trương (Ảnh: Nguyễn Minh).

Sáng 8/10, lực lượng vũ trang tỉnh Lạng Sơn tiếp tục duy trì hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và dân quân tự vệ giúp các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ.

Sau khi đập Thủy điện Bắc Khê (xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn) bị vỡ một phần thân đập, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Thất Khê và Trung đoàn 123 huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng cơ động đến hiện trường, cùng các lực lượng tổ chức ứng cứu nhân dân trên địa bàn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn cũng huy động gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, 8 xuồng máy cùng nhiều phương tiện; chuẩn bị 1 tấn gạo, 100 thùng mỳ tôm, 100 thùng nước khoáng, 300kg lương khô, thuốc, dụng cụ y tế,... hỗ trợ nhân dân.