Bắt kẻ ép thiếu nữ quay video, chụp hình nhạy cảm ở Lâm Đồng

Ngày 27/9, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Lê Văn Mạnh (37 tuổi, trú xã Bảo Lâm 3, Lâm Đồng) để điều tra về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Lê Văn Mạnh tại cơ quan điều tra (Ảnh: Khánh Hồng).

Theo thông tin ban đầu, nhiều ngày trước, Mạnh lên mạng xã hội Facebook rồi kết nối, trò chuyện với Lan (16 tuổi, tên được thay đổi). Mạnh giới thiệu mình là nữ giới, đang tuyển nữ làm người mẫu ảnh với mức thù lao 1 triệu đồng/ảnh rồi dụ dỗ Lan tham gia. Khi thiếu nữ đồng ý, Mạnh đề nghị cô gái chụp hình, quay video khỏa thân, gửi cho mình.

Khi có hình ảnh, video nhạy cảm của thiếu nữ, Mạnh “lật bài ngửa”, nói mình là nam giới rồi đe dọa, yêu cầu Lan tiếp tục gửi các hình ảnh, video nhạy cảm. Mạnh cũng yêu cầu nạn nhân gặp mình để quan hệ tình dục.

Lan sau đó trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng và Lê Văn Mạnh bị lực lượng công an bắt giữ.