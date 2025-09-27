Bắt kẻ ép thiếu nữ quay video, chụp hình nhạy cảm ở Lâm Đồng
(Dân trí) - Người đàn ông 37 tuổi lên mạng xã hội làm quen thiếu nữ 16 tuổi rồi dụ dỗ, yêu cầu cô gái chụp ảnh, quay video nhạy cảm. Khi có các hình ảnh, gã này đe dọa, ép thiếu nữ quan hệ tình dục.
Ngày 27/9, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Lê Văn Mạnh (37 tuổi, trú xã Bảo Lâm 3, Lâm Đồng) để điều tra về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.
Theo thông tin ban đầu, nhiều ngày trước, Mạnh lên mạng xã hội Facebook rồi kết nối, trò chuyện với Lan (16 tuổi, tên được thay đổi). Mạnh giới thiệu mình là nữ giới, đang tuyển nữ làm người mẫu ảnh với mức thù lao 1 triệu đồng/ảnh rồi dụ dỗ Lan tham gia. Khi thiếu nữ đồng ý, Mạnh đề nghị cô gái chụp hình, quay video khỏa thân, gửi cho mình.
Khi có hình ảnh, video nhạy cảm của thiếu nữ, Mạnh “lật bài ngửa”, nói mình là nam giới rồi đe dọa, yêu cầu Lan tiếp tục gửi các hình ảnh, video nhạy cảm. Mạnh cũng yêu cầu nạn nhân gặp mình để quan hệ tình dục.
Lan sau đó trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng và Lê Văn Mạnh bị lực lượng công an bắt giữ.