Đào đất làm vườn, người đàn ông ở Tây Ninh phát hiện quả bom hơn 100kg

Ngày 11/3, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Tây Ninh cho biết, lực lượng công binh của đơn vị vừa tổ chức thu gom, xử lý an toàn nhiều bom, mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh được phát hiện trên địa bàn.

Trước đó, ngày 9/3, ông Võ Thành Trung (ngụ ấp Bông Trang, xã Thạnh Đức) cải tạo đất vườn để chuẩn bị trồng cây ăn trái. Khi đào xuống độ sâu gần 1m, ông phát hiện một vật thể kim loại lớn, hình dạng giống quả bom nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhiều đầu đạn được lực lượng công binh thu thập (Ảnh: M.H.).

Qua kiểm tra, lực lượng công binh thuộc Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh xác định đây là bom MK-81, nặng khoảng 113kg, còn sót lại từ thời chiến tranh. Dù đã trải qua nhiều năm, quả bom vẫn còn nguyên ngòi nổ, có khả năng gây sát thương lớn nếu xảy ra va chạm mạnh.

Cùng thời điểm, lực lượng công binh phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát mở rộng tại các xã Hưng Thuận, Truông Mít và các phường Ninh Thạnh, An Tịnh, Bình Minh.

Qua đó, lực lượng chức năng thu gom nhiều vật nổ gồm: 12 đầu đạn pháo 105mm, 1 đầu đạn pháo 155mm, 10 quả đạn cối 60mm, 1 quả đạn cối 82mm, 2 đầu đạn B40 và 3 quả lựu đạn.

Toàn bộ số vật nổ trên đã được lực lượng công binh vận chuyển về khu vực tập kết chuyên dụng để tiến hành hủy nổ theo đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn về người và trang thiết bị.