Đang nấu ăn cho vợ, người chồng lấy xe rời chung cư ở TPHCM rồi mất tích

Ngày 3/11, chị Hoàng Ngọc Nhã Trân, ngụ phường Chánh Hưng, TPHCM (quận 8 cũ), đi khắp nơi để tìm chồng là ông Trần Xuân Trường (40 tuổi). Chị Trân cũng trình báo cơ quan chức năng về việc mất liên lạc với chồng.

Camera ghi lại hình ảnh lúc ông Trường rời hầm giữ xe của chung cư (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Trước đó, chiều 29/10, ông Trường đang ở nhà nấu ăn thì bất ngờ lấy xe máy rời khỏi chung cư rồi mất liên lạc. Chị Trân cùng cả nhà đi tìm khắp nơi, đồng thời đăng tin lên mạng xã hội nhờ cộng đồng hỗ trợ.

Đến chiều 31/10, người dân đi câu cá tại hồ nước trong Đại học Quốc gia TPHCM (phường Đông Hòa, cách nhà ông Trường gần 30km) phát hiện chiếc xe máy của ông Trường, và báo tin cho gia đình.

Sau khi cùng Công an phường Đông Hòa tới nơi, gia đình nhận thấy ngoài xe máy còn có điện thoại của ông Trường để lại.

Chiếc xe máy của ông Trường để bên hồ nước trong Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh: Xuân Đoàn).

Nghi vấn người đàn ông đã nhảy xuống hồ, Cảnh sát PCCC và CHCN, Công an TPHCM, đã đến hiện trường phối hợp cùng người dân dùng flycam để tổ chức tìm kiếm, nhưng không có kết quả.

Một số người dân tại khu vực cho biết, họ nhìn thấy ông Trường đi bộ trong khuôn viên Đại học Quốc gia TPHCM, ghé một số hồ nước khác để xem câu cá.

“Chồng tôi gặp nhiều áp lực trong cuộc sống nên hay suy nghĩ. Gia đình đã tìm kiếm khắp nơi ở TPHCM và khu vực Bình Dương cũ, cứ ai báo tin ở đâu là chúng tôi chạy đến xác minh, xin trích xuất hình ảnh từ camera”, chị Trân kể.