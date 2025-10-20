Đang cháy tại tầng cao chung cư Rivergate Residence ở TPHCM

Chiều 20/10, người dân thấy khói lửa bốc lên từ tầng 27 của block A chung cư Rivergate Residence nằm trên đường Bến Vân Đồn, phường Khánh Hội (quận 4 cũ, TPHCM). Nhiều cư dân vội tháo chạy ra bên ngoài để đảm bảo an toàn.

Tầng cao nhất chung cư bị cháy (Ảnh: C.T.).

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC TPHCM đã cử lực lượng đến hiện trường, triển khai công tác dập lửa.

"Tôi thấy đám cháy khá lớn, không rõ thiệt hại như thế nào. Cảnh sát đã có mặt để dập lửa", chị Thu, một người dân sống gần hiện trường vụ cháy, chia sẻ.

"Đám cháy xảy ra bên trong một căn hộ, lực lượng chức năng đã xử lý tại hiện trường", một cán bộ PCCC thông tin.

Dân trí tiếp tục cập nhật thông tin.