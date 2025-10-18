Bắt nhóm trộm cắp, mua bán mèo ở TPHCM

Ngày 18/10, Công an phường An Hội Tây (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM triệt phá đường dây trộm cắp, mua bán, tiêu thụ mèo trên địa bàn.

Các đối tượng cùng tang vật liên quan đến vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, qua nắm tình hình, Công an phường An Hội Tây phát hiện N.V.T. (SN 1974, ngụ địa phương) có dấu hiệu mua bán, tiêu thụ chó mèo do các đối tượng trộm cắp mang đến. Công an địa phương đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM theo dõi.

Rạng sáng 15/10, cảnh sát kiểm tra và bắt giữ N.V.T. cùng 14 đối tượng khác có hành vi trộm cắp, tiêu thụ mèo không rõ nguồn gốc. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 21 con mèo, 26 bẫy bắt mèo và nhiều phương tiện khác có liên quan.

Bước đầu, nhà chức trách xác định T. đứng ra thu mua chó, mèo do các đối tượng trộm cắp trên địa bàn thành phố mang đến bán để hưởng lợi.

Công an phường An Hội Tây đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý; đồng thời mở rộng điều tra, xác minh các điểm tiêu thụ động vật nghi trộm cắp khác trên địa bàn.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, thu gom, tiêu thụ chó, mèo hoặc các vật nuôi không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện nghi vấn liên quan đến hành vi trộm cắp, tiêu thụ tài sản trái phép, người dân cần báo ngay cho công an nơi gần nhất để được tiếp nhận và xử lý kịp thời.