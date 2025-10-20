Công an TPHCM phát động chiến dịch bảo vệ trẻ em trước cạm bẫy trực tuyến

Ngày 20/10, Công an TPHCM phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố và các cơ quan, ban ngành tổ chức phát động chiến dịch "Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến”.

Chương trình được tổ chức trực tuyến tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Ảnh: Lê Trai).

Chương trình được tổ chức trực tiếp tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) với sự tham dự của hàng nghìn học sinh, đồng thời được tiếp sóng đến gần 900 điểm trường trên địa bàn thành phố.

Theo đại diện Công an TPHCM, chương trình nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho trẻ em, thanh thiếu niên, giáo viên và phụ huynh về các nguy cơ, thủ đoạn dụ dỗ, thao túng, "bắt cóc" qua mạng.

Bên cạnh đó, chương trình còn giúp học sinh trang bị kỹ năng nhận diện, phòng tránh và xử lý các tình huống nguy hiểm, lan tỏa thông điệp “Cùng nhau an toàn trực tuyến”, để các em hiểu rằng mình không đơn độc trước những rủi ro trên không gian mạng.

Cơ quan chức năng cũng kêu gọi gia đình, nhà trường và toàn xã hội chung tay bảo vệ trẻ em, tạo môi trường mạng an toàn, lành mạnh, giúp các em phát triển toàn diện.

Đại tá Bùi Thanh Trực, Phó giám đốc Công an TPHCM phát biểu phát động chiến dịch (Ảnh: Lê Trai).

Đại tá Bùi Thanh Trực, Phó Giám đốc Công an TPHCM, cho rằng Internet và mạng xã hội ngày nay đã trở thành một phần thiết yếu trong đời sống, đặc biệt với học sinh, sinh viên.

Theo ông, không gian mạng mang lại nhiều cơ hội học tập, giải trí, kết nối và sáng tạo, song cũng tiềm ẩn không ít cạm bẫy. Thực tế, đã xuất hiện các vụ việc kẻ xấu lợi dụng mạng xã hội để tung tin sai sự thật, giả danh cơ quan chức năng, thầy cô giáo, thậm chí dựng kịch bản “bắt cóc” nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Phó giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh, những hành vi này không chỉ gây thiệt hại vật chất mà còn gieo rắc nỗi sợ hãi, bất an trong nhiều gia đình. Đáng lo ngại hơn, các đối tượng thường nhắm đến học sinh, sinh viên - lứa tuổi dễ cả tin, thiếu kinh nghiệm.

“Chỉ một tin nhắn lạ, một cuộc gọi bất thường, nếu không cảnh giác, các em có thể trở thành nạn nhân. Đây là hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ rằng chúng ta không thể đứng ngoài cuộc”, Đại tá Bùi Thanh Trực nói.

Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC - chuyên gia an ninh mạng) chia sẻ thủ đoạn lừa đảo qua mạng, bắt cóc online (Ảnh: Lê Trai).

Đại tá Bùi Thanh Trực, cho biết, tên gọi của chiến dịch mang một thông điệp giản dị nhưng sâu sắc: Trong thế giới mạng, không ai phải đơn độc và an toàn chỉ thực sự có khi chúng ta cùng bảo vệ lẫn nhau.

Ông khuyến nghị học sinh cần thận trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng; bình tĩnh, không vội tin những tin nhắn, cuộc gọi có nội dung đe dọa hoặc yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân. Khi nhận thấy dấu hiệu bất thường, các em nên chủ động báo cho thầy cô, gia đình hoặc cơ quan chức năng.

“Các em hãy luôn nhớ rằng, trên hành trình học tập và trưởng thành, các em không bao giờ một mình”, Đại tá Bùi Thanh Trực nhấn mạnh.