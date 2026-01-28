Người dân mang súng AK, mã tấu đến công an đổi bánh chưng

Ngày 28/1, Công an xã Phúc Trạch (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đơn vị đã tổ chức chương trình "Đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ lấy quà Tết 2026" và thu hút sự hưởng ứng tích cực của người dân địa phương.

Ngay trong ngày đầu triển khai, người dân đã tự giác giao nộp nhiều loại vũ khí và công cụ nguy hiểm, gồm: 14 khẩu súng (AK, súng thể thao, súng hơi, súng cồn); 3 bánh pháo hoa nổ loại 36 quả; 4 vũ khí thô sơ; 1 dao phóng lợn, 2 kiếm, 1 mã tấu; 46 viên đạn và 4 hộp đạn chì.

Đông đảo người dân mang vũ khí, vật liệu nổ đến công an đổi quà Tết (Ảnh: Văn Nguyễn).

Sau khi giao nộp, người dân được lực lượng công an tặng các phần quà Tết như nếp, bánh chưng, mũ bảo hiểm, lịch treo tường và bình chữa cháy.

Đại úy Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Công an xã Phúc Trạch, cho biết chương trình mang ý nghĩa thiết thực nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh tội phạm, phòng ngừa tai nạn đáng tiếc, đặc biệt trong dịp Tết khi nhu cầu sử dụng pháo và vật liệu nổ trái phép có xu hướng gia tăng.

"Hoạt động này sẽ được chúng tôi duy trì từ nay đến Tết Nguyên đán", Đại úy Dũng thông tin.