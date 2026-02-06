Sinh viên “Tây” kể chuyện lần đầu đun bếp củi, nấu bánh chưng ăn Tết Việt

“Lần đầu tiên trong đời, tôi biết đun bếp củi”

Mắt xanh, tóc vàng và có cái tên rất Australia là Foster Toby James nhưng hầu hết bạn bè, thầy cô ở Trường Đại học Hà Nội, đều gọi nam sinh này là Trí Tâm.

Sở dĩ Foster chọn cái tên Trí Tâm bởi cậu rất yêu mến Việt Nam, muốn gần gũi hơn với con người và văn hóa người Việt.

Foster nói tiếng Việt rõ ràng, mạch lạc, thi thoảng “đá” câu tiếng “lóng” hoặc phương ngữ của người miền Trung - nơi có nhà bạn thân - cậu quen trên mạng từ hồi chưa sang Việt Nam học tập.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Foster cho biết, đây là năm thứ 2 ăn Tết Việt Nam. Năm ngoái, cậu dành trọn hai tuần lễ để ăn Tết Nguyên đán ở Hà Tĩnh.

Lần đầu tiên trong đời, Foster trải nghiệm đun bếp củi (Ảnh: Mỹ Hà).

Theo lời nam sinh, đấy là cái tết đặc biệt nhất cuộc đời bởi lần đầu tiên cậu biết hàng loạt phong tục tập quán, nhiều món ăn chưa từng nếm thử bao giờ và nhất là được đun bếp củi.

Nếu trong ký ức của nam sinh này, Tết Australia là đi du lịch thì Tết Việt Nam, các gia đình quây quần bên nhau. Họ thăm họ hàng, lì xì cho nhau. Mùng 1 đi tết nhà nội, mùng 2 tết nhà ngoại, mùng 3 đi tết thầy cô.

Họ cùng nhau nấu cỗ, đi chợ xuân, trang trí nhà cửa, đặc biệt nhiều gia đình thường hát karaoke trong ngày lễ, Tết.

“Tôi nhớ một O (cô) nấu cỗ Tết ở Hà Tĩnh rất ngon. Tôi thích bánh chưng, nem rán…

Đặc biệt khi thấy người dân đun bếp củi, tôi vô cùng tò mò. Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi tự tay trải nghiệm việc nấu nướng bằng bếp củi”, Foster chia sẻ.

Dự tính năm nay, Foster sẽ cùng bạn ăn tết tại Hải Dương, TPHCM và Bến Tre.

Chia sẻ về việc, với nhiều tình cảm yêu mến, liệu cậu có lựa chọn ở lại Việt Nam lâu dài hay không? Foster cho hay, trước đó bản thân đã tự dành dụm chi phí để sang học tập tại Việt Nam.

Không những thế, ngay cả khi còn ở Australia, nam sinh đã kết nối với cộng đồng một nhóm học sinh ở Hà Tĩnh, TPHCM…, để tự học tiếng Việt online. Điều đó cho thấy, cậu luôn dành tình yêu mãnh liệt với đất nước này.

Foster cho biết, sẽ làm phiên dịch tiếng Việt trong ngành du lịch và cân nhắc việc ở lại Việt Nam công tác.

Foster và Arvind Kumar Bhardwaj trong trang phục truyền thống người Việt nhân dịp lễ hội xuân Bính Ngọ (Ảnh: Mỹ Hà).

“Tôi chọn định cư tại Việt Nam”

Khác hẳn với sự lưỡng lự của Foster, Arvind Kumar Bhardwaj (Ấn Độ) khẳng định, mình sẽ ở lại Việt Nam làm việc. Lĩnh vực chàng trai này theo đuổi là kinh doanh.

“Đây là năm thứ 2 tôi sang Việt Nam và học tập tại Trường Đại học Hà Nội. Sở dĩ tôi chọn Việt Nam bởi con người ở đây hiền hòa, gần gũi.

Năm đầu tiên đón Tết Việt, tôi rất bỡ ngỡ. Nếu ở Ấn độ, người dân thường đón chào các lễ hội, ở Việt Nam có phong tục đón năm mới rất vui.

Mọi thứ ngày đón năm mới hoàn toàn khác, từ cách trang trí nhà cửa đến, món ăn và đặc biệt nhiều hoa, hoa được bày trí khắp nơi”, Arvind Kumar Bhardwaj cho hay.

Arvind Kumar Bhardwaj rất thích món bánh chưng, nem rán và đặc biệt là phở.

Tết năm nay, theo lịch của nhà trường, Arvind Kumar Bhardwaj sẽ nghỉ khoảng 1 tháng. Nam sinh dự định sẽ đi du lịch từ Bắc vào Nam, đến một số địa danh nổi tiếng như: Sa Pa, Huế, Đà Nẵng…

“Thời gian tới, tôi dự định thành lập công ty du lịch tại Việt Nam. Hiện tôi chưa có bạn gái nhưng tôi đã quyết định sẽ lập gia đình với phụ nữ Việt”, Arvind Kumar Bhardwaj nói.

Inga Khineltceva thích bánh chưng ngày Tết (Ảnh: Mỹ Hà).

Inga Khineltceva, Nga: “Tôi thích mặc áo dài du xuân dịp Tết”

Tính đến năm nay, Inga Khineltceva đã có 4 năm ở Việt Nam. Cô gái người Nga này thường xuyên đến gia đình của các bạn học để đón Tết Nguyên đán.

“Ở Nga không có các hoạt động truyền thống trong ngày đầu năm mới. Trong khi đó ở Việt Nam, có nhiều trò chơi, các món ăn đặc trưng và nhiều lễ hội nhân dịp năm mới.

Điều tôi thấy rất lạ là khắp nơi đều được trang trí bằng vô vàn loài hoa, chủ yếu màu đỏ và vàng, tượng trưng cho sự may mắn trong năm mới.

Tôi đã nhiều lần trải nghiệm không khí luộc bánh chưng cùng gia đình bạn bè. Đặc biệt, tôi rất thích mặc áo dài du xuân trong những ngày đầu năm mới”, Inga Khineltceva cho biết.

Chia sẻ lý do chọn Việt Nam, Inga Khineltceva cho hay, bố cô đặc biệt yêu thích và rất hay du lịch Việt Nam. “Ông đã khuyên tôi nên đến học tiếng Việt tại đây bởi bố rất yêu văn hóa người Việt”, Inga Khineltceva nhớ lại.

Sau khi kết thúc khóa học tiếng Việt, Inga Khineltceva dự định sẽ làm phiên dịch và cô đang băn khoăn về kế hoạch ở lại Việt Nam.