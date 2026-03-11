"Giúp các doanh nghiệp lớn trở thành tập đoàn ngang tầm khu vực và quốc tế"

Chiều 11/3, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật, chủ trì phiên họp quý I năm 2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phiên họp cho ý kiến về: Dự thảo Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; dự thảo Đề cương Đề án “Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới”.

Báo cáo chuyên đề về cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân; Báo cáo chuyên đề về cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa chủ trương của Đảng về an toàn thực phẩm; Báo cáo kết quả công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật… cũng được xem xét tại phiên họp.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật, chủ trì phiên họp quý I năm 2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo (Ảnh: Hồng Phong).

Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nỗ lực của các cơ quan trong quá trình chuẩn bị các nội dung báo cáo, đề án trình tại phiên họp.

Tổng Bí thư đề nghị các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo và đại biểu tham dự phiên họp để chỉnh lý, hoàn thiện các nội dung bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

Về dự thảo Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư lưu ý cần đặc biệt chú trọng việc thể chế hóa ngay trong năm 2026 những nội dung cốt lõi, quan trọng của Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV, đồng thời, bảo đảm đồng bộ với Kết luận của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đề cập dự thảo đề cương Đề án chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư yêu cầu trong quá trình nghiên cứu, xây dựng Đề án cần bảo đảm gắn kết chặt chẽ với nội dung Đề án “Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới" và Đề án Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tổng kết, sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Hồng Phong).

Liên quan báo cáo chuyên đề về cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư nhấn mạnh cần hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ pháp luật.

Bên cạnh đó, theo Tổng Bí thư, cần bảo đảm các nguồn lực về đất đai, vốn, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn.

Mặt khác, Tổng Bí thư yêu cầu sớm hoàn thiện chính sách, pháp luật và cơ chế thực thi hiệu quả để giúp cá nhân, hộ kinh doanh trở thành doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp nhỏ và vừa trở thành các doanh nghiệp lớn, còn các doanh nghiệp lớn trở thành những tập đoàn ngang tầm khu vực và quốc tế.

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh báo cáo tại phiên họp (Ảnh: Hồng Phong).

Về Báo cáo chuyên đề về cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa chủ trương của Đảng về an toàn thực phẩm, Thường trực Ban Chỉ đạo quán triệt quan điểm hướng tới bảo đảm tốt nhất sức khỏe Nhân dân, phải làm cho người dân yên tâm hơn khi sử dụng thực phẩm hằng ngày.

Bên cạnh đó, phải làm cho doanh nghiệp làm ăn chân chính được bảo vệ, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng nhất để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về thực phẩm của các bộ, UBND các cấp thống nhất một đầu mối theo đúng Chỉ thị 17 của Ban Bí thư; tăng cường trách nhiệm của UBND các cấp trong việc tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm tại địa phương.

Về Báo cáo kết quả công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật trong thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ đạo nhấn mạnh cần tiến hành tổng rà soát hệ thống pháp luật, xây dựng chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới; bảo đảm chuyển tư duy đánh giá hiệu quả từ “pháp luật tốt trong văn bản” sang “pháp luật tốt trong cuộc sống.