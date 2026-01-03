Đắk Lắk ra công điện tăng cường cảnh báo tại công trình hư hỏng do bão lũ

Ngày 3/1, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành công điện khẩn yêu cầu tăng cường rà soát, cảnh báo an toàn tại các vị trí, công trình, hạ tầng bị thiệt hại do thiên tai, nhằm phòng ngừa sự cố, bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian chờ khắc phục, sửa chữa.

Theo công điện, các xã, phường được yêu cầu kiểm tra toàn diện các công trình, tuyến giao thông có nguy cơ sạt lở; tổ chức rào chắn, cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng canh gác, hạn chế người, phương tiện qua lại khi chưa bảo đảm an toàn.

Hiện trường vụ sập bờ kè khiến 4 người tử vong (Ảnh: Uy Nguyễn).

Địa phương phải kịp thời thông tin cho người dân về các vị trí nguy hiểm, yêu cầu chấp hành nghiêm các cảnh báo của chính quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng và các ban quản lý dự án tăng cường rà soát, khắc phục hư hỏng trên các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ; đặc biệt chú ý các đoạn kè sông, kè biển để sớm phát hiện nguy cơ mất an toàn, có biện pháp xử lý.

Theo công điện, các đơn vị quản lý công trình thủy lợi, thủy điện tiếp tục được giao kiểm tra các điểm xung yếu, phối hợp cảnh báo, phòng tránh và khắc phục nhằm bảo đảm an toàn công trình.

Tỉnh Đắk Lắk yêu cầu phải cắm biển cảnh báo tại các công trình bị thiệt hại sau bão lũ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan chủ động kiểm tra các công trình, hạ tầng thuộc phạm vi quản lý, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra sự cố do chủ quan, thiếu kiểm tra.

Như Dân trí đưa tin, sáng 2/1, ông B.D. (65 tuổi) cùng vợ là bà L.T.T. (65 tuổi) và ông Đ.X.H. (62 tuổi) cùng vợ ông H. là bà N.T.K.L. (58 tuổi), đều trú tại thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành, đi trồng keo trên địa bàn xã này.

Sau đó, do trời đổ mưa, cả 4 người trú mưa dưới bờ kè sông Ba và bị tấm bê tông đổ sập, đè các nạn nhân tử vong.

Theo chính quyền địa phương, đoạn bờ kè xảy ra vụ tai nạn được xây dựng, bàn giao vào năm 2019. Trong đợt lũ lịch sử vào tháng 11/2025, nhiều khu vực bờ kè sông Ba bị hư hỏng. Chính quyền địa phương đã tổ chức giăng dây, cắm biển cảnh báo, đang lập kế hoạch sửa chữa thì xảy ra vụ tai nạn.

Thời điểm xảy ra vụ việc, biển cấm bị tháo dỡ không rõ nguyên nhân, cơ quan chức năng tiếp tục cắm biển cấm sau vụ tai nạn.

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ thông tin cho rằng trước khi xảy ra tai nạn sập bờ kè có xe tải chở vật liệu di chuyển ngang qua tuyến đường này.