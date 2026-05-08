Đề nghị Hà Nội kỷ luật cán bộ tham mưu văn bản dạy thêm, học thêm năm 2013

Như Dân trí phản ánh, Kết luận kiểm tra Quyết định số 22/2013 của UBND TP Hà Nội quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn Hà Nội và Hướng dẫn số 5898/HD-SGD&ĐT ngày 17/7/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa được ông Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) ký ban hành.

Cựu Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: VTV).

Có nội dung trái luật, ban hành không đúng thẩm quyền

Trong hai văn bản ban hành năm 2013, Hà Nội quy định mức thu tiền học thêm do thỏa thuận bằng văn bản giữa cha mẹ học sinh với nhà trường bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương nhưng giới hạn bằng mức thu tiền học thêm tối đa 1 học sinh/tiết học tương ứng với số học sinh/lớp học.

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp phát hiện Điều 7 Thông tư số 17/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm (là văn bản có hiệu lực tại thời điểm ban hành Quyết định số 22/2013 và Hướng dẫn số 5898/HD-SGD&ĐT của Hà Nội) quy định mức thu tiền học thêm trong nhà trường do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với nhà trường.

Thông tư 17/2012 cũng không quy định hoặc giao chính quyền địa phương quy định mức thu tiền học thêm tối đa.

Mặc dù hai văn bản trên của Hà Nội có quy định việc thỏa thuận về mức thu tiền học thêm giữa cha mẹ học sinh với nhà trường nhưng giới hạn bằng mức thu tiền học thêm tối đa đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường, theo Bộ Tư pháp, là chưa phù hợp với quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Thông tư số 17/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hơn nữa, Hướng dẫn số 5898/HD-SGD&ĐT là văn bản hành chính cá biệt, ban hành để hướng dẫn thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn Hà Nội.

Tuy nhiên, tại Mục 1 phần IV văn bản này quy định về thu và quản lý tiền dạy thêm, học thêm trong nhà trường, trong đó xác định mức thu tối đa. Quy định này làm phát sinh quy phạm pháp luật (là quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn Hà Nội) nhưng do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành. Bộ Tư pháp khẳng định điều này không đúng hình thức, thẩm quyền, thuộc đối tượng kiểm tra, xử lý theo quy định của Chính phủ về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật phản ánh hiện nay theo quy định tại Thông tư 29/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm, được sửa đổi và bổ sung bởi Thông tư 19/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (thay thế Thông tư 17/2012) thì việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường không được thu tiền của học sinh và chỉ dành cho các đối tượng học sinh đăng ký học thêm theo từng môn học.

Đồng thời, kinh phí tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường sử dụng nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Do đó, quy định mức thu tiền học thêm tối đa đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường tại Quyết định số 22/2013 và Hướng dẫn số 5898/HD-SGD&ĐT cũng không phù hợp với quy định tại Thông tư số 29/2024.

Quy định về dạy thêm, học thêm của Hà Nội ban hành năm 2013 bị Bộ Tư pháp "tuýt còi" (Ảnh: Bộ Tư pháp).

Để đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp của hệ thống pháp luật, kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật đã kiến nghị UBND TP Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẩn trương xử lý nội dung trái pháp luật và nội dung không còn phù hợp trên.

Đơn vị này đề nghị Hà Nội tổ chức xem xét, xác định, xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng, của pháp luật đối với tập thể, cá nhân đã tham mưu, đề xuất, ban hành văn bản trái pháp luật.

Tình huống pháp lý

Quyết định số 22/2013 của UBND TP Hà Nội gây tranh cãi lớn trong dư luận thời gian qua do liên quan đến vụ án của bà Nguyễn Thị Bình, cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình (Hà Nội).

Theo quy định của Hà Nội, lớp có 20-40 học sinh chỉ được thu tối đa 7.000-9.000 đồng mỗi tiết. Tại Trường THCS Ba Đình khi đó, bà Bình yêu cầu giáo viên thu 15.000 đồng. 70% số tiền thu được trả cho giáo viên trực tiếp giảng dạy, 30% còn lại dùng cho quản lý và trang bị cơ sở vật chất.

Cách nay hơn một tháng, phiên tòa sơ thẩm diễn ra tại Hà Nội. Nữ cựu hiệu trưởng bị tòa án tuyên 3 năm tù với cáo buộc tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tổ chức dạy thêm sai quy định, lạm thu tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Cùng tội danh trên, bà Phạm Thị Minh Nguyệt, 50 tuổi, cựu kế toán của nhà trường, bị tòa tuyên 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Hội đồng xét xử đưa ra nhiều căn cứ xác định bà Bình tổ chức dạy, học thêm không theo quy định; thời điểm tổ chức dạy thêm cách đây 13 năm, trong giai đoạn 2013-2014.

Kết luận “tuýt còi” Quyết định số 22/2013 của UBND TP Hà Nội không nêu ra thông tin về vụ án liên quan đến Nguyễn Thị Bình. Tuy nhiên, sự vào cuộc của Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật xuất phát từ phản ánh của báo chí.

Ngày 5/5, UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định bãi bỏ Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn Hà Nội.

Do vụ án liên quan đến cựu Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình mới trải qua phiên sơ thẩm nên đang để lại tình huống pháp lý rất đáng quan tâm sắp tới tại phiên tòa phúc thẩm.