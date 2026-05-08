Hà Nội bãi bỏ quyết định về dạy thêm, học thêm năm 2013 gây tranh cãi

Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, ông Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp), vừa ký ban hành Kết luận kiểm tra Quyết định số 22/2013 của UBND TP Hà Nội quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn Hà Nội và Hướng dẫn số 5898/HD-SGD&ĐT ngày 17/7/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trước khi ban hành kết luận, Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật đã tổ chức họp, trao đổi với các cơ quan có liên quan của Hà Nội cũng như đơn vị thuộc Bộ Tư pháp về tính pháp lý của Quyết định số 22/2013.

Kết luận cho thấy, quy định nêu tại Quyết định số 22/2013 và Hướng dẫn số 5898/HD-SGD&ĐT không phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành không đúng thẩm quyền.

Bị cáo Nguyễn Thị Bình, cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình (Hà Nội) tại phiên tòa sơ thẩm, gây ra tranh cãi xung quanh Quyết định số 22/2013 của UBND TP Hà Nội quy định dạy thêm, học thêm (Ảnh: VTV).

Từ đó, Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật kiến nghị UBND TP Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẩn trương xử lý nội dung trái pháp luật và nội dung không còn phù hợp được nêu tại Quyết định số 22/2013 và Hướng dẫn số 5898/HD-SGD&ĐT.

Hà Nội phải tổ chức xem xét, xác định, xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng, của pháp luật đối với tập thể, cá nhân đã tham mưu, đề xuất, ban hành văn bản trái pháp luật nêu trên.

“Qua trao đổi thông tin, Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật được biết, ngày 5/5 UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2339/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn Hà Nội”, nguồn tin cho hay.

Quyết định số 22/2013 của UBND TP Hà Nội gây tranh cãi lớn trong dư luận thời gian qua do liên quan đến vụ án của bà Nguyễn Thị Bình, cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình (Hà Nội).

Sai phạm của bà Bình chủ yếu xoay quanh việc thu tiền dạy thêm cao hơn mức trần quy định tại Quyết định số 22/2013 của UBND TP Hà Nội. Đây là một trong những căn cứ quan trọng được dùng để buộc tội bị cáo này.

Tranh luận tại phiên tòa sơ thẩm, bà Bình một mực khẳng định việc thu tiền được thực hiện sau khi có thỏa thuận với phụ huynh, phù hợp Thông tư 17/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

TAND Khu vực 1 - Hà Nội sau đó tuyên phạt bà Bình 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí xung quanh việc “tuýt còi” Quyết định số 22/2013 của UBND TP Hà Nội có dẫn chứng câu chuyện của bà Nguyễn Thị Bình hay không, lãnh đạo Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật cho biết đơn vị này chỉ có thẩm quyền, trách nhiệm trong việc có ý kiến về tính pháp lý của Quyết định số 22/2013.

“Vụ việc cụ thể sẽ được các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét, đánh giá toàn diện các vấn đề theo quy định”, vị này cho hay.