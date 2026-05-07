Hà Nội thống nhất di dời, quy hoạch toàn bộ khu dân cư ngoài đê sông Hồng

Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND TP Hà Nội vừa ra thông báo về cuộc họp tính toán thủy lực, an toàn thoát lũ của sông Hồng đoạn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Hai cơ quan thống nhất từng bước di dời, sắp xếp, quy hoạch lại toàn bộ khu dân cư ngoài đê sông Hồng đáp ứng yêu cầu tái thiết toàn diện (Ảnh: Thành Đông).

Quy hoạch lại toàn bộ khu dân cư ngoài đê

Qua đó, hai cơ quan cơ bản thống nhất với báo cáo, đề xuất ý tưởng điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng của nhà đầu tư với các nội dung chính về phương án quy hoạch kiến trúc, điều chỉnh tăng tỷ lệ, quy mô diện tích đất xây dựng tại khu vực bãi sông để đáp ứng các mục tiêu phát triển.

Trong đó, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) là trục chiến lược, trục không gian xanh trung tâm, trục kinh tế, thương mại, dịch vụ và đô thị gắn với văn hóa sáng tạo, khoa học công nghệ dọc hai bên sông.

Phương án đề xuất điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được đánh giá đảm bảo phù hợp với định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và mục tiêu, tiêu chuẩn phòng, chống lũ theo Quy hoạch phòng chống lũ, đê điều.

Hai cơ quan cũng thống nhất phương pháp tiếp cận của dự án đáp ứng yêu cầu không gian thoát lũ, an toàn lũ trên cơ sở tính toán mô hình thủy lực đảm bảo đầy đủ các số liệu về thủy văn, thủy lực, an toàn thoát lũ, tính toán cốt cao độ thiết kế.

Đồng thời lồng ghép giải pháp chỉnh trị mực nước sông Hồng phù hợp với mùa mưa lũ, mùa khô cạn, đặt sông Hồng trong tổng thể các con sông qua Hà Nội để có phương án chỉnh trị, khôi phục các dòng sông Tích, sông Nhuệ, sông Đáy...

Cụ thể, sẽ nghiên cứu phương án đập dâng trên sông Hồng (khu vực phố Hiến) và trên sông Đuống (phía dưới Long Tửu).

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND TP Hà Nội thống nhất việc từng bước di dời, sắp xếp, quy hoạch lại toàn bộ khu dân cư ngoài đê đáp ứng yêu cầu tái thiết toàn diện, đồng bộ không gian hai bên sông theo định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội.

Các làng nghề được gìn giữ; có phương án tổng thể an toàn thoát lũ

Đối với các làng nghề như làng gốm Bát Tràng, Kim Lan, Văn Đức, làng nghề trồng hoa đào Nhật Tân được gìn giữ và hồi sinh trong cấu trúc không gian phát triển mới trên cơ sở đảm bảo môi trường sống chất lượng và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Đồng thời bảo tồn và phát triển làng nghề gắn với không gian văn hóa du lịch trải nghiệm, công viên chuyên đề; tái thiết không gian ở và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phát triển kinh tế sáng tạo gắn với bản sắc địa phương, cải thiện điều kiện sống của người dân làng nghề.

Song song với đó, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện phương án quy hoạch, thiết kế kiến trúc trong trường hợp bất lợi nhất, đặt trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, khó lường.

“Tính toán trên cơ sở phương án tổng thể an toàn thoát lũ, thủy lợi, đê điều phù hợp, đồng bộ với mật độ đầu tư, xây dựng, phát triển đô thị”, thông báo kết luận của hai cơ quan cho hay.

Phối cảnh mới nhất của Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng (Ảnh: CĐT)

Đề xuất quỹ đất đối ứng lên tới hơn 5.000ha

Mới đây nhất, liên danh nhà đầu tư gồm Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) và Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát vừa có văn bản đề nghị thẩm định chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Liên danh nhà đầu tư đề xuất hoán đổi 12 khu đất có tổng diện tích hơn 5.073ha. Trong đó, quỹ đất đối ứng tại các khu đất phát triển đô thị nằm trong phạm vi dự án hơn 2.800ha.

Giá trị quỹ đất thanh toán sơ bộ dự kiến 420.950 tỷ đồng nhưng tổng mức đầu tư dự án khoảng 714.256 tỷ đồng (tương đương mức chênh lệch hơn 293.300 tỷ đồng). Do đó, liên danh nhà đầu tư đề xuất bổ sung quỹ đất đối ứng nằm ngoài phạm vi phân khu sông Hồng khoảng 2.265ha thuộc các xã Ô Diên, Liên Minh và Đan Phượng.

Theo đề xuất của liên danh nhà đầu tư, dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được triển khai giai đoạn 2026-2038, chia thành 3 giai đoạn.