Đắk Lắk công bố kết quả bầu cử, 84 người trúng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh

Ngày 17/3, Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk, quá trình bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra dân chủ, an toàn, đúng quy định pháp luật. Toàn tỉnh có 2.118 tổ bầu cử, 2.120 khu vực bỏ phiếu đúng thời gian quy định, với hơn 2,2 triệu cử tri tham gia (đạt tỷ lệ 99,96%).

Tại hội nghị, Ủy ban bầu cử tỉnh cũng thông tin về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Số đại biểu Quốc hội tại Đắk Lắk trúng cử là 15 người; 84 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh (đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần) và 2.443 người trúng cử HĐND cấp xã (thiếu 1 người so với số lượng cơ cấu).

Ủy ban bầu cử tỉnh đã công bố danh sách 84 đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk, cho biết với tinh thần trách nhiệm cao, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tại tỉnh được chuẩn bị, tổ chức chu đáo, an toàn và thành công tốt đẹp.

Theo bà An, kết quả bầu cử thể hiện sự chung sức, đồng lòng và thống nhất cao của cử tri. Qua đó, nêu bật tinh thần đại đoàn kết của nhân dân, sự tin tưởng vào Đảng, bộ máy chính quyền.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk tin tưởng các đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ sớm ổn định tổ chức, triển khai kỳ họp lần thứ nhất để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.