Vượt thác, băng rừng Trường Sơn đến điểm bầu cử sớm nơi "thâm sơn cùng cốc"

Rộn ràng bầu cử sớm ở bản làng của người Vân Kiều giữa Trường Sơn (Video: Tiến Thành).

Bản Hôi Rấy, xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị, chưa có sóng điện thoại, đường giao thông vô cùng khó khăn. Bản nằm cách trung tâm tỉnh Quảng Trị hơn 100km, nơi đây được ví như chốn "thâm sơn cùng cốc" giữa rừng Trường Sơn.

Đây là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc vân kiều với 34 hộ, 145 nhân khẩu. Bản Hôi Rấy là một trong 3 điểm tại xã Trường Sơn nói riêng và tỉnh Quảng Trị nói chung được Hội đồng bầu cử Quốc gia cho phép tổ chức bầu cử sớm vào ngày 8/3.

Bản Hôi Rấy nằm cách biệt giữa núi rừng, từ trung tâm xã Trường Sơn muốn vào bản phải di chuyển gần 2 giờ bằng đò, dọc theo thượng nguồn sông Long Đại, vượt qua thác Tam Lu với nhiều đoạn nước chảy xiết.

Sáng sớm 8/3, khu vực bỏ phiếu số 16 tại nhà sinh hoạt cộng đồng bản Hôi Rấy rộn ràng hơn thường lệ. Bà con hòa trong niềm vui, phấn khởi của ngày bầu cử sớm. Ông Võ Phước Doan, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 16 tại bản Hôi Rấy, cho biết toàn bản có gần 90 cử tri.

Theo ông Doan, địa hình phức tạp khiến việc vận chuyển vật tư, trang thiết bị phục vụ bầu cử tại bản Hôi Rấy gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, với sự chủ động của chính quyền địa phương cùng các lực lượng liên quan, điểm bầu cử sớm này được chuẩn bị đầy đủ, khang trang, đảm bảo đúng quy định.

Nhà cách điểm bỏ phiếu một khúc sông nên hơn 6h ngày 8/3, bà Hồ Thị Hoa (73 tuổi) và chị Hồ Thị Mau (35 tuổi) phải đi đò đến nơi bầu cử.

"Hôm nay đi bầu cử, bà con rất phấn khởi, tôi mong muốn chọn được đại biểu đủ đức, đủ tài, góp sức giúp cho bản làng chúng tôi thoát nghèo, đi lên, có điện lưới, đường đi lại cho đỡ vất vả. Tôi tin rằng những người trúng cử trong nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến của cử tri và giúp đời sống của bà con ngày càng tốt hơn", chị Hồ Thị Mau chia sẻ.

Bà con Vân Kiều ở bản Hôi Rấy háo hức đến điểm bỏ phiếu bầu cử. Tại Khu vực bỏ phiếu số 16 ở bản Hôi Rấy, công tác chuẩn bị cũng như triển khai bầu cử được thực hiện đồng bộ, diễn ra đúng quy định, an toàn. Lực lượng biên phòng, công an cũng được bố trí nhằm bảo vệ an ninh, trật tự tại khu vực bỏ phiếu.

Các cử tri xem danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị và HĐND xã Trường Sơn. Vì đặc thù không có điện lưới, không có sóng điện thoại, việc tuyên truyền bầu cử trước đó được địa phương thực hiện bằng cách đi từng nhà dân để thông tin, phát thẻ cử tri.

Tổ bầu cử ở bản Hôi Rấy phổ biến thể lệ, nội quy bỏ phiếu và cử cán bộ phát phiếu, hướng dẫn cử tri thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình bầu cử để thực hiện quyền công dân đúng quy định, bảo đảm dân chủ, công khai và đúng luật.

Cử tri bản Hôi Rấy bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị và HĐND xã Trường Sơn. Hòm phiếu đặt ở vị trí trung tâm, dễ quan sát, đảm bảo an toàn. Các vị trí đặt bàn phát phiếu, hướng dẫn cử tri cũng được bố trí khoa học, khu vực viết phiếu đảm bảo bí mật.

Tại khu vực bầu cử số 16, bản Hôi Rấy, Trạm Y tế xã Trường Sơn cũng cử cán bộ đến tư vấn sức khỏe, tặng thuốc miễn phí cho bà con tham gia bỏ phiếu.

Cùng với bản Hôi Rấy, 2 bản làng khác của xã Trường Sơn là Nước Đắng và Dốc Mây cũng triển khai bầu cử sớm trong ngày 8/3. Trong ảnh, tổ bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 17, bản Nước Đắng kiểm tra hòm phiếu trước khi tổ chức cho cử tri bỏ phiếu.

Theo Ủy ban Bầu cử xã Trường Sơn, tổng số cử tri tham gia bầu cử sớm tại 3 bản Hôi Rấy, Nước Đắng và Dốc Mây là 240. Trước đó các tổ bầu cử đã niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và HĐND xã, phát thẻ cử tri đến từng hộ dân.

"Trường Sơn là địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, vì vậy, việc Hội đồng bầu cử Quốc gia cho phép tổ chức bầu cử sớm tại 3 bản Dốc Mây, Hôi Rấy và Nước Đắng đã tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bỏ phiếu đúng thời gian và bảo đảm tiến độ chung của cuộc bầu cử", ông Hoàng Trọng Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Sơn, cho biết.

Theo ông Đức, các tổ bầu cử ở các bản Hôi Rấy, Nước Đắng và Dốc Mây đã được chuẩn bị rất chu đáo từ việc tuyên truyền, vận động cử tri đi bỏ phiếu, bà con tham gia rất đầy đủ. Từ những kết quả này, địa phương sẽ rút kinh nghiệm để chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào ngày 15/3 sắp tới tốt hơn, thành công hơn.

Vị trí bản Hôi Rấy, xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Google Maps).