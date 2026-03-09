Ông Trần Sỹ Thanh: Không chủ quan trong công tác chuẩn bị bầu cử

Ngày 9/3, đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, làm trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Đắk Lắk.

Kiểm tra thực tế tại khu vực bỏ phiếu số 38, phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), ông Trần Sỹ Thanh biểu dương nỗ lực của chính quyền các cấp, các lực lượng tham gia chuẩn bị cho công tác bầu cử.

Ông Trần Sỹ Thanh cùng Đoàn công tác kiểm tra thực tế khu vực bỏ phiếu số 38 tại phường Buôn Ma Thuột (Ảnh: Uy Nguyễn).

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu địa phương chú trọng công tác đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối khu vực bỏ phiếu và công tác tiếp đón, hướng dẫn cử tri trong ngày bỏ phiếu phải được chú trọng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho toàn dân.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tỉnh này đã thành lập 5 ban bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và 27 ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh; các ban bầu cử đã ban hành quy chế làm việc, thông báo phân công nhiệm vụ, kế hoạch triển khai theo thẩm quyền.

Toàn tỉnh có 2.118 tổ bầu cử/2.119 khu vực bỏ phiếu tại 102 xã, phường. Trong đó, buôn Mông (xã Ea Kiết) có vị trí địa lý xa nhau nên được bố trí 2 địa điểm bỏ phiếu để thuận tiện cho người dân.

Ủy ban bầu cử tỉnh cho biết địa phương có 11 đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh sẽ được tổ chức bỏ phiếu vào ngày 14/3, sớm hơn một ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, báo cáo về công tác chuẩn bị bầu cử đến Đoàn công tác của Trung ương (Ảnh: Trương Nguyễn).

Để chuẩn bị tốt nhất cho ngày bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh đã phân công cụ thể từng thành viên theo dõi, chỉ đạo các địa bàn phụ trách để kịp thời tham mưu, xử lý các tình huống phát sinh trước, trong và sau ngày bầu cử; tập huấn nghiệp vụ về bầu cử, tổng hợp kết quả và lập biên bản kiểm phiếu cho các địa phương, đơn vị cơ sở.

Đồng thời, Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk yêu cầu lập tổ phản ứng nhanh, đường dây nóng để kịp thời giải đáp những vướng mắc, khó khăn về công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh, trung bình mỗi ngày có trên 200 cuộc gọi.

Ông Trần Sỹ Thanh ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị và lưu ý Đắk Lắk cần bám sát hướng dẫn của Trung ương, nắm chắc tình hình thực tế để chủ động xây dựng các phương án tổ chức bầu cử phù hợp.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị tỉnh Đắk Lắk đảm bảo an ninh tuyệt đối trong ngày bầu cử (Ảnh: Trương Nguyễn).

Theo ông Thanh, chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày bầu cử - ngày hội non sông của toàn dân, vì vậy, các cấp, ngành của tỉnh Đắk Lắk phải quyết tâm tổ chức tốt trên mọi phương diện từ không khí chuẩn bị, sự phấn khởi của cử tri cho đến các yếu tố an toàn trong ngày bầu cử.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị địa phương đặt ra những chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu, có hình thức khen thưởng kịp thời nhằm động viên các đơn vị làm tốt nhiệm vụ.

Ông lưu ý việc các đơn vị phục vụ công tác an ninh phải nắm chắc từng địa bàn, không được chủ quan, đảm bảo cho ngày bầu cử diễn ra tốt đẹp.

"Phải hết sức thận trọng, không để bất kỳ việc gì làm ảnh hưởng đến ngày hội của toàn dân cũng như niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền", ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.