Đại úy công an cứu sống 2 em nhỏ bị sóng biển cuốn trôi ở Lâm Đồng

Ngày 20/2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xem xét, trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” đối với Đại úy Lê Đình Thành, cán bộ thuộc Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng.

Đại úy Lê Đình Thành cùng người dân đưa 2 trẻ em bị sóng biển cuốn trôi vào bờ an toàn (Ảnh: Trần Ý).

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), Đại úy Lê Đình Thành được đơn vị phân công kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán. Khi di chuyển đến khu vực bãi đá Tân Thành (xã Tân Thành), anh nghe tiếng người dân tri hô cầu cứu vì có trẻ em bị sóng cuốn khi tắm biển.

Phát hiện hai cháu nhỏ đang chới với giữa những đợt sóng lớn, có nguy cơ bị cuốn ra xa, Đại úy Thành nhanh chóng tiếp cận, phối hợp cùng người dân đưa các cháu vào bờ an toàn. Sau khi kiểm tra tình trạng sức khỏe, anh cùng những người có mặt tại hiện trường bàn giao hai cháu cho gia đình chăm sóc.

Theo thông tin ban đầu, hai cháu là du khách, cùng cha mẹ đến biển vui chơi dịp Tết.