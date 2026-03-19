Đại úy công an cứu 2 bé trai từ hồ sâu

Ngày 19/3, Công an phường An Phú, tỉnh Gia Lai cho biết đã nhận được thư cảm ơn từ gia đình có 2 bé trai được một cán bộ công an của phường kịp thời cứu sống khỏi đuối nước.

Trước đó, Đại úy Nguyễn Hữu Đạo, cán bộ Công an phường An Phú, trong thời gian nghỉ phép về thăm quê tại Thanh Hóa, đã có hành động dũng cảm cứu người.

Đại úy Nguyễn Hữu Đạo cùng 2 bé trai đã được anh cứu sống (Ảnh: Văn Thắng).

Khoảng 9h30 ngày 8/3, khi đang chở con đi qua khu vực hồ nước gần nhà văn hóa thôn Thịnh Hòa, xã Hoằng Lộc (Thanh Hóa), Đại úy Đạo bất ngờ phát hiện 2 bé trai đang chới với giữa hồ, có dấu hiệu đuối nước.

Không một chút do dự, Đại úy Đạo đã nhanh chóng lao xuống cứu. Mặc dù mực nước sâu hơn 2m, anh vẫn nỗ lực bơi ra giữa hồ, lần lượt đưa cả 2 nạn nhân vào bờ an toàn.

Sau khi đưa các cháu lên bờ, anh tiếp tục thực hiện các biện pháp sơ cứu, giúp 2 bé trai hồi phục sức khỏe trước khi rời đi. Qua xác minh, 2 nạn nhân được xác định là em Đ. (SN 2020) và L. (SN 2022), cùng trú tại xã Hoằng Lộc.

Cảm kích trước hành động dũng cảm và kịp thời của Đại úy Đạo, gia đình 2 bé trai đã đến tận nhà anh để bày tỏ lòng cảm ơn. Đồng thời, người dân thôn Thịnh Hòa cũng đã gửi đơn kiến nghị đến Công an phường An Phú và Công an tỉnh Gia Lai, đề xuất biểu dương, khen thưởng tấm gương "người tốt, việc tốt" của Đại úy Đạo.