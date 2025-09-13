Hai thanh niên dũng cảm cứu người bị đuối dưới sông sâu

Ngày 13/9, Công an phường Ngã Năm (TP Cần Thơ) tổ chức biểu dương, trao khen thưởng đột xuất của UBND phường cho anh Nguyễn Khánh Đăng (25 tuổi, ngụ tại TP Cần Thơ) và anh Nguyễn Minh Nhựt (23 tuổi, ngụ tại tỉnh Vĩnh Long). Đây là hai cá nhân có hành động dũng cảm cứu người đuối nước.

Thời điểm 2 thanh niên bơi ra cứu người bị đuối nước dưới sông (Ảnh: CTV).

Trước đó, khoảng 17h45 ngày 10/9, khi đang lưu thông trên đoạn đường từ phường Long Mỹ hướng về phường Ngã Năm, đến giữa cầu 61B (phường Ngã Năm), anh Đăng và anh Nhựt phát hiện có người đang chới với dưới sông.

Mặc dù sông sâu và rộng nhưng 2 anh không ngại nguy hiểm, dũng cảm bơi ra kịp thời tiếp cận để đưa nạn nhân là chị P.T.B.D. vào bờ an toàn.

Sau khi nhận thông tin, lực lượng Công an phường Ngã Năm nhanh chóng xuống hiện trường, kết hợp với người dân sơ cứu ban đầu và đưa chị D. đến cơ sở y tế.

Lãnh đạo Công an phường Ngã Năm trao giấy khen của UBND phường đến 2 anh Đăng và Nhựt (Ảnh: CTV).

Để ghi nhận và biểu dương hành động dũng cảm cứu người trong tình huống nguy hiểm của anh Nguyễn Khánh Đăng và anh Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch UBND phường Ngã Năm quyết định khen thưởng cho 2 anh.