Đại tướng Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an

Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 được Quốc hội thông qua ngày 8/4.

Theo đó, Đại tướng Lương Tam Quang tiếp tục được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ mới. Trước đó, ông đã có hơn một năm đảm nhận trọng trách này.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an (Ảnh: Tiến Tuấn).

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang sinh năm 1965, quê ở Hưng Yên, là Cử nhân Luật, chuyên ngành điều tra tội phạm.

Ông là Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, XIV và đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Quá trình công tác của ông Lương Tam Quang gắn với ngành Công an từ khi bắt đầu sự nghiệp cho đến nay. Ông từng là cán bộ Cục Ngoại tuyến; cán bộ rồi Phó Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế thuộc Tổng cục An ninh, Bộ Công an.

Năm 2014, ông được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng và trở thành Chánh Văn phòng Bộ Công an hồi tháng 10/2017, sau đó được thăng cấp bậc hàm Trung tướng vào đầu năm 2019. Cũng trong năm này, ông Lương Tam Quang trở thành Thứ trưởng Bộ Công an, kiêm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (từ 5/2020).

Đầu năm, 2022, ông được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng và được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an hồi giữa năm 2024, đồng thời là Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Cuối tháng 10/2024, ông Lương Tam Quang được thăng cấp bậc hàm Đại tướng, sau đó được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025 hồi đầu năm 2025.

Tháng 3/2025, Đại tướng Lương Tam Quang được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa XIII. Cùng với cương vị Bộ trưởng Bộ Công an, ông đồng thời giữ các chức vụ Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu quốc gia nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng hồi đầu năm nay, Đại tướng Lương Tam Quang được bầu là Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV. Sau đó, tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới, ông tiếp tục được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2026-2031.