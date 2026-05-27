10 Ủy viên Bộ Chính trị tham gia BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thay mặt Bộ Chính trị ký quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo).

Ban Chỉ đạo gồm 19 thành viên, với Trưởng Ban Chỉ đạo là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí là Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo.

Các Phó trưởng Ban Chỉ đạo khác gồm: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Các Ủy viên Ban chỉ đạo gồm: Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng, Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn, Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do Bộ Chính trị thành lập, chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong phạm vi cả nước.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với trọng tâm của phòng, chống lãng phí là trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Trọng tâm phòng, chống tiêu cực, theo Bộ Chính trị, là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của các tổ chức trong hệ thống chính trị trong phạm vi cả nước.

Ban Chỉ đạo sẽ trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, các vụ án, vụ việc gây lãng phí nghiêm trọng tài chính công, tài sản công, dư luận xã hội quan tâm.

Theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tiêu cực khác ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, phẩm chất đạo đức, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chương trình hằng năm, họp thường kỳ 6 tháng một lần và họp bất thường khi cần. Thường trực Ban chỉ đạo họp thường kỳ 3 tháng một lần, họp bất thường khi cần, theo quyết định của Bộ Chính trị.