Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Thành ủy Hà Nội, giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, vừa được công bố ngày 8/4.

Ông Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964, quê ở Hưng Yên. Ông có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, XIV.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Duy Ngọc và ông Nguyễn Hải Ninh nhận nhiệm vụ mới.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Duy Ngọc có thời gian dài gắn với ngành công an. Ông từng là Trưởng Công an huyện Thanh Trì; Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt - Công an thành phố Hà Nội; Chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra; Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Cuối năm 2016, ông đảm nhiệm chức Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và được thăng hàm Thiếu tướng vào năm 2017. Một năm sau đó, ông giữ cương vị Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Từ tháng 8/2019, ông Nguyễn Duy Ngọc là Thứ trưởng Bộ Công an. Đầu năm 2021 ông được thăng hàm Trung tướng và thăng hàm Thượng tướng hai năm sau đó.

Tháng 5/2024, ông Ngọc được điều động giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và được bầu làm Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII.

Sau khi được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa XIII, ông Ngọc chuyển công tác sang Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đảm nhiệm cương vị Chủ nhiệm Ủy ban, kiêm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng trong khoảng một tháng. Sau đó, ông giữ trọng trách Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương gần một năm, trước khi được điều động làm Bí thư Thành ủy Hà Nội vào cuối năm 2025.

Tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng, ông Nguyễn Duy Ngọc được bầu làm Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV. Sau đó, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đồng thời, là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Trung ương.

Với lần kiện toàn này, bộ máy lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương gồm 8 người, trưởng ban là ông Nguyễn Duy Ngọc.

7 Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương gồm: ông Hoàng Trung Dũng; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình (Phó trưởng Ban kiêm nhiệm); Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông (Phó trưởng Ban kiêm nhiệm); ông Trịnh Mạnh Linh; ông Nguyễn Thành Tâm; bà Bùi Thị Quỳnh Vân và ông Nguyễn Thanh Bình.