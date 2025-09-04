Lực lượng vũ trang TPHCM đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba

Chiều 4/9, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống (4/9/1945-4/9/2025) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba.

Buổi lễ có sự tham dự của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và các nguyên lãnh đạo Nhà nước, cán bộ lão thành thuộc lực lượng vũ trang.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh TPHCM đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba (Ảnh: Ngọc Tân).

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, và Đại tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, đại diện lực lượng đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba do Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thay mặt Chủ tịch nước trao tặng.

Huân chương được trao tặng vì thành tích đặc biệt xuất sắc của Lực lượng vũ trang TPHCM trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Ngọc Tân).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá thành tựu chung của TPHCM thời gian qua có sự góp phần đắc lực của Lực lượng vũ trang thành phố. Bộ Tư lệnh TPHCM là điểm sáng, nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân.

Đặc biệt, trong dịch Covid-19, Lực lượng vũ trang TPHCM đã xung phong trên tuyến đầu chống dịch, làm cho hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục tỏa sáng trong lòng nhân dân.

Lãnh đạo UBND TPHCM đánh giá việc đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba không chỉ là niềm vinh dự cho Bộ tư lệnh TPHCM, mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dự lễ kỷ niệm (Ảnh: Ngọc Tân).

Trước yêu cầu, khát vọng phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đề nghị Lực lượng vũ trang TPHCM không ngừng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cách đây 80 năm, vào đêm 4/9/1945, Đoàn trưởng các lực lượng xung phong Công đoàn họp tại trụ sở Tổng Công đoàn Nam Bộ (nay là đường Lý Tự Trọng, TPHCM) và tuyên thệ cùng đồng bào bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn non sông. Từ đó, ngày 4/9 hàng năm trở thành Ngày truyền thống của Lực lượng vũ trang TPHCM.