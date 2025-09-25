500 đại biểu sẽ dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I

Chiều 25/9, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội có số lượng đại biểu đông nhất từ trước đến nay

Đại hội diễn ra trong 2 ngày (2 và 3/10) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Long. Tham dự Đại hội có 500 đại biểu chính thức, đại diện cho 152.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ, trong đó có 83 đại biểu đương nhiên và 417 đại biểu chỉ định.

Với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết, truyền thống cách mạng và bản sắc văn hóa; bảo đảm quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đổi mới, đột phá, đưa Vĩnh Long phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới”.

Đại hội đề ra Phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”. Chủ đề và phương châm Đại hội thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh.

Tại cuộc họp báo, bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội cũng cho biết, đây là đại hội có số lượng đại biểu đông nhất từ trước đến nay với 500 đại biểu chính thức được chỉ định từ 128 Đảng bộ trực thuộc và được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Long.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội (Ảnh: Bảo Kỳ).

Bà Yến cho biết, Đại hội chỉ thực hiện 2 nội dung gồm: tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 trên cơ sở nội dung nghị quyết đại hội của Đảng bộ tỉnh Bến Tre, tỉnh Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long (trước sáp nhập) và xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long mới, nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

"Đại hội lần này Bộ Chính trị sẽ chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng", bà Yến thông tin.

Cũng tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long khẳng định, báo chí cách mạng Việt Nam đã và đang là lực lượng chủ lực, tiên phong đi đầu trong định hướng, tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Bà tin tưởng rằng, những kết quả tuyên truyền của các cơ quan báo chí, truyền thông và đại biểu có mặt hôm nay sẽ, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Vĩnh Long phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế biển

Quang cảnh cuộc họp (Ảnh: Bảo Kỳ).

Bà Nguyễn Thị Minh Trang, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Dân vận cho biết, toàn tỉnh đã ghi nhận trên 9.800 lượt ý kiến đóng góp thông qua thảo luận tại 128 đảng bộ trực thuộc, tập trung vào các vấn đề chiến lược, phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống người dân.

Các dự thảo văn kiện được đánh giá có chất lượng cao, bố cục chặt chẽ, ngôn ngữ chính trị chuẩn mực, phản ánh trung thực thực tiễn phát triển của đất nước và tỉnh nhà, đồng thời thể hiện tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới.

Theo bà Trang, Tỉnh ủy Vĩnh Long đã phát động các phong trào thi đua, khởi công, khánh thành các công trình, dự án chào mừng Đại hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, kỳ vọng hướng về Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đề ra mục tiêu xây dựng Vĩnh Long trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững, trung tâm kinh tế biển và sản xuất năng lượng tái tạo của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Đại hội đề ra 31 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, với 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược và 12 giải pháp cụ thể.