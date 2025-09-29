450 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai

Sáng 29/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, khai mạc phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Tân Triều, Đồng Nai). Đại hội có sự tham dự của 450 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 131.000 đảng viên toàn Đảng bộ.

Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Phú Việt).

Đại hội tập trung vào hai nội dung: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội không bầu cử khóa mới và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên, mà công bố các quyết định của Trung ương về Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm và Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa I, cùng báo cáo về đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh tham dự Đại hội XIV của Đảng.

Ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, phát biểu tại phiên trù bị đại hội (Ảnh: Phú Việt).

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I xác định chủ đề: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phát triển tỉnh Đồng Nai xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là xây dựng Đồng Nai phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại; phấn đấu cơ bản đạt tiêu chí trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại biểu dự đại hội tham quan gian hàng trưng bày thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Phú Việt).

Tại phiên trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc; đồng thời chia tổ thảo luận và hướng dẫn nội dung thảo luận các văn kiện.

Phiên chính thức của Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra vào ngày 30/9.