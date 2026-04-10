Những kỳ vọng lớn vào nhiệm kỳ Chính phủ mới và tân Thủ tướng Lê Minh Hưng

Bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ mới vừa chính thức được kiện toàn, sau khi Quốc hội hoàn thành việc bầu Thủ tướng và phê chuẩn bổ nhiệm các Phó Thủ tướng bộ trưởng cùng thành viên khác của Chính phủ.

Cùng với đó, Quốc hội cũng kiện toàn các vị trí lãnh đạo chủ chốt và chức danh lãnh đạo trong bộ máy Nhà nước.

Thước đo năng lực điều hành của Chính phủ

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên cho rằng việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao không chỉ là vấn đề nhân sự, mà còn gắn trực tiếp với niềm tin và kỳ vọng của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

“Khi đã tuyên thệ trước Quốc hội, trước cử tri và nhân dân, đó không chỉ là một nghi thức mang tính pháp lý, mà còn là một cam kết chính trị rất thiêng liêng. Kỳ vọng lớn nhất của cử tri là những lời hứa đó phải được cụ thể hóa bằng hành động, bằng kết quả công việc, chứ không dừng lại ở cam kết”, bà Yên nói.

Trong bối cảnh đất nước đang đặt ra những mục tiêu rất cao, như tăng trưởng nhanh, bền vững, đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện thể chế, theo bà Yên, đội ngũ lãnh đạo cấp cao phải là những người đã thể hiện được rõ bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đặc biệt, với mục tiêu tăng trưởng 2 con số đặt ra ngay từ đầu nhiệm kỳ, kỳ vọng đặt vào Chính phủ khóa mới là rất lớn.

Theo dõi phát biểu nhậm chức của Thủ tướng Lê Minh Hưng, đại biểu Quốc hội Trần Văn Lâm (Bắc Ninh) cảm nhận rõ quyết tâm thúc đẩy tăng trưởng với tốc độ cao trong nhiệm kỳ này.

Nhận định mục tiêu tăng trưởng hai con số là hoàn toàn khả thi trong nhiệm kỳ này, song ông Lâm nhấn mạnh tăng trưởng cao không phải mục tiêu duy nhất, mà đi kèm với đó phải là bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống.

“Thành quả tăng trưởng phải được chuyển hóa thành chất lượng sống, sự hạnh phúc và mức thụ hưởng thực tế của người dân. Đó mới là mục tiêu cuối cùng của phát triển”, ông Lâm nhấn mạnh.

Vị đại biểu kỳ vọng Chính phủ khóa mới phải là Chính phủ hành động bởi trách nhiệm đặt lên vai Chính phủ là rất lớn, đòi hỏi Chính phủ phải quyết tâm cao cùng với cách làm bài bản, khoa học, nhưng đồng thời phải linh hoạt và kịp thời.

“Đặc biệt, cần sớm phát hiện các điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc, kể cả về thể chế, chính sách pháp luật, để kịp thời đề xuất Quốc hội và các cấp có thẩm quyền tháo gỡ, khơi thông nguồn lực cho phát triển”, ông Lâm nêu quan điểm.

Theo ông, đây chính là thước đo năng lực điều hành của Chính phủ trong nhiệm kỳ mới.

Thể chế chưa thông, không thể nói đến một nền kinh tế vận hành hiệu quả

Trao đổi với phóng viên Dân trí, nguyên Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng (đại biểu Quốc hội khóa XV), nhìn nhận việc Quốc hội bầu Thủ tướng và phê chuẩn các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới không chỉ là một dấu mốc về nhân sự, mà quan trọng hơn, đó là thời điểm khởi đầu cho một chu kỳ kỳ vọng mới - kỳ vọng về một Chính phủ hành động mạnh mẽ hơn, thực chất hơn và dám đi đến cùng với các cải cách còn đang dang dở.

“Đây không chỉ là sự thay đổi vị trí, mà là sự thay đổi về chất trong tư duy điều hành từ quản lý sang kiến tạo, từ phản ứng sang chủ động dẫn dắt”, ông Đồng nêu quan điểm.

Kỳ vọng lớn nhất của ông Đồng vẫn là câu chuyện về thể chế kinh tế - điều mà ông trăn trở và theo đuổi lâu nay trong hoạt động trên nghị trường.

“Chúng ta đã nói rất nhiều tại nghị trường về những điểm nghẽn của điểm nghẽn, từ môi trường đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính, cho đến sự chồng chéo, mâu thuẫn của hệ thống pháp luật. Nhưng phải thẳng thắn rằng, tốc độ tháo gỡ vẫn chưa theo kịp yêu cầu phát triển”, ông Đồng nói và kỳ vọng Thủ tướng mới sẽ tạo ra một chuyển động rõ nét hơn, không chỉ dừng ở nhận diện vấn đề mà phải đi đến xử lý dứt điểm, có địa chỉ trách nhiệm cụ thể và có thời hạn hoàn thành rõ ràng.

“Nếu không tháo gỡ được thể chế, mọi nguồn lực đều sẽ bị “giam giữ” trong chính những rào cản do chúng ta tạo ra. Và khi thể chế chưa thông, không thể nói đến một nền kinh tế vận hành hiệu quả”, ông Đồng nêu quan điểm.

Một vấn đề khác được ông nhiều lần đề cập tại Quốc hội là tâm lý “sợ sai, né tránh trách nhiệm” trong một bộ phận cán bộ, công chức. Nếu không tháo gỡ được điểm nghẽn về tâm lý này, theo ông, dù chính sách có đúng, nguồn lực có đủ, cũng rất khó đi vào cuộc sống.

“Tôi kỳ vọng Thủ tướng sẽ có những giải pháp mạnh mẽ hơn để vừa bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, vừa siết chặt kỷ luật, kỷ cương - tạo ra một môi trường mà ở đó người làm đúng được khuyến khích, người làm sai bị xử lý, và quan trọng nhất là không ai đứng ngoài trách nhiệm”, ông Đồng chia sẻ.

Theo ông, không thể có một bộ máy năng động nếu tâm lý phổ biến lại là “an toàn cho mình, rủi ro cho hệ thống”. Muốn phát triển, phải thay thế tâm lý sợ trách nhiệm bằng cơ chế bảo vệ và khuyến khích hành động đúng.

Kỳ vọng tư duy điều hành linh hoạt hơn, phản ứng nhanh hơn

Ở góc độ điều hành kinh tế vĩ mô, ông Đồng chia sẻ kỳ vọng vào một tư duy điều hành linh hoạt hơn, phản ứng chính sách nhanh hơn và đặc biệt là sự phối hợp đồng bộ hơn giữa các trụ cột: tài khóa, tiền tệ và đầu tư công.

“Thực tế cho thấy, nhiều khi không phải chúng ta thiếu chính sách, mà là thiếu sự ăn khớp trong triển khai, dẫn đến nguồn lực bị phân tán, hiệu quả chưa đạt như mong muốn. Thủ tướng nhiệm kỳ Chính phủ mới, với vai trò “nhạc trưởng”, cần tạo ra sự đồng bộ đó, để mỗi chính sách khi ban hành đều phát huy tối đa hiệu quả”, ông Đồng nêu quan điểm.

Ông nhấn mạnh một nền kinh tế không thể vận hành hiệu quả nếu chính sách đi trước một bước nhưng thực thi lại chậm một nhịp.

Chia sẻ về một kỳ vọng mang tính dài hạn hơn, ông Hà Sỹ Đồng đề cập việc thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, bởi kinh tế Việt Nam không thể mãi dựa vào những động lực cũ như vốn, lao động giá rẻ hay khai thác tài nguyên.

Những khái niệm đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh đã được nhắc đến nhiều, song theo ông Đồng, phải được biến thành chính sách cụ thể, có thể triển khai và đo lường được.

Ông kỳ vọng Thủ tướng sẽ dành sự ưu tiên rõ ràng hơn cho những lĩnh vực này, bởi đây không chỉ là câu chuyện tăng trưởng, mà là câu chuyện vị thế của nền kinh tế trong tương lai.

“Nếu không tạo ra được động lực mới, chúng ta sẽ bị mắc kẹt trong chính mô hình tăng trưởng cũ. Và khi cơ hội đi qua, cái giá phải trả sẽ là sự tụt lại phía sau”, theo lời ông Hà Sỹ Đồng.

Ông đồng thời nhấn mạnh điều mong muốn nhất là một Chính phủ thực sự “nói đi đôi với làm”, và làm đến nơi đến chốn bởi niềm tin của người dân và doanh nghiệp không đến từ những tuyên bố mạnh mẽ, mà đến từ những thay đổi cụ thể, có thể nhìn thấy và cảm nhận được trong đời sống hằng ngày.

“Nếu làm được điều đó, thì mỗi quyết sách của Chính phủ sẽ không chỉ tạo ra tăng trưởng, mà còn tạo ra niềm tin, và đó mới là nền tảng bền vững nhất cho sự phát triển của đất nước”, ông Đồng nói.