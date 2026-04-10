Đại biểu mong "thận trọng khi làm chính sách" sau việc hoãn Nghị định 46

Doanh nghiệp phập phồng vì thay đổi thủ tục

Phát biểu thảo luận tại tổ sáng 10/4 về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (TPHCM) cho biết cần điều hành kinh tế - xã hội theo hướng giảm thủ tục hành chính, giấy tờ và tránh hình thức.

Đại biểu nhắc đến bài học từ Nghị định 46 về an toàn thực phẩm khiến các doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu và sản xuất trong nước lao đao.

Đại biểu phân tích, Nghị định 46 và Nghị quyết 66 hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm chính thức có hiệu lực từ ngày 26/1. Trong các nội dung của nghị định có những thay đổi về nộp hồ sơ tiền kiểm để có thể được cấp phép nhập khẩu các sản phẩm hoặc nguyên liệu sản xuất.

“Tôi không đi sâu vào chuyện nghị định đó chính xác hay không, bởi vì tất cả những nghị định thì đều nhằm mục tiêu rất tốt”, đại biểu nói.

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan phát biểu (Ảnh: Quốc hội).

Tuy nhiên bà cho biết, sau khi nghị định có hiệu lực, UBND TPHCM đã họp chỉ đạo, tìm giải pháp khi hàng hóa ách tắc từ cảng về, không thông quan được. Sau đó, Chính phủ có động thái lùi hiệu lực thi hành Nghị định 46 và Nghị quyết 66 đến khi Luật An toàn thực phẩm sửa đổi có hiệu lực.

Theo đại biểu, dù có thông tin này thì các doanh nghiệp vẫn rất phập phồng. Để đạt được kết quả trên, các doanh nghiệp cùng VCCI phải đấu tranh rất nhiều, phân tích lợi hại của tác động chính sách.

Sau đó, Chính phủ ban hành Nghị quyết 15 về việc tạm ngừng hiệu lực Nghị định 46 và Nghị quyết 66 của Chính phủ liên quan quản lý an toàn thực phẩm.

Bà dẫn chứng, theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tất cả các luật, nghị định, thông tư ảnh hưởng đến đời sống, công việc đều phải có thời gian chuyển tiếp.

“Nếu như chúng ta thực sự thông cảm với khó khăn của doanh nghiệp khi hàng đầy trong kho mà không xuất khẩu được vì thủ tục của mình sẽ thấy đây là điều không thể chấp nhận được”, nữ đại biểu nhấn mạnh.

Do đó, đại biểu kiến nghị việc thiết kế chính sách liên quan đến thay đổi thủ tục, giấy tờ phải thận trọng để các doanh nghiệp không bị ảnh hưởng, thiệt hại.

Nâng cao sức khỏe của nhân dân

Công tác trong ngành y tế, đại biểu Phạm Thu Xanh (Hải Phòng) đặc biệt quan tâm đến vấn đề triển khai hiệu quả Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Theo lộ trình từ năm 2026 sẽ tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất một năm một lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên; phấn đấu 100% bệnh viện công lập và tư nhân triển khai bệnh án điện tử, không sử dụng bệnh án giấy.

Đại biểu Phạm Thu Xanh cho rằng, để tăng tính khả thi của những chính sách này, cần tập trung vào các nhiệm vụ Chính phủ đã nêu, đồng thời cần nhìn nhận rõ những khoảng trống, khó khăn, những điểm nghẽn để tháo gỡ.

Đại biểu Phạm Thu Xanh (Ảnh: Nguyễn Trang).

Về triển khai khám sàng lọc hoặc khám sức khỏe định kỳ miễn phí từ năm 2026, liên quan Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số các giải pháp đột phá về tăng cường bảo vệ sức khỏe nhân dân ban hành ngày 9/9/2025, chỉ sau 6 ngày Chính phủ đã ban hành ngay Nghị quyết 282 về chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết 72 và xây dựng nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ ngành, địa phương trong triển khai thực hiện.

Bộ Y tế cũng đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Luật Phòng bệnh quy định về việc khám sàng lọc miễn phí cho người dân, nguồn kinh phí lấy từ 6 nguồn (người sử dụng lao động, ngân sách nhà nước, quỹ bảo hiểm, quỹ phòng bệnh, các khoản đóng góp khác và nguồn kinh phí hợp pháp).

Theo đại biểu, tại điều 27 cũng nêu Chính phủ sẽ quy định về phạm vi, đối tượng, lộ trình ưu tiên, các cơ sở được tổ chức khám và nguồn kinh phí thực hiện. Tuy nhiên, Luật Phòng bệnh đến ngày 1/7 mới có hiệu lực.

"Sau luật cũng cần có nghị định hướng dẫn. Trong khi đó, mục tiêu của Chính phủ đưa ra là triển khai khám sức khỏe miễn phí, thực hiện ngay từ 2026. Tôi cho rằng hệ thống còn chưa sẵn sàng để thực hiện mục tiêu này”, đại biểu nêu.