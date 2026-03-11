Hà Nội rộn ràng không khí bầu cử tại các “địa chỉ đỏ” lịch sử

Những ngày này, khắp các tuyến phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa, băng rôn, pano tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại nhiều điểm niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, không khí chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân càng thêm trang trọng khi các địa điểm được lựa chọn lại chính là những di tích lịch sử, văn hóa và trường học tiêu biểu của Thủ đô.

Những “địa chỉ đỏ” quen thuộc không chỉ mang ý nghĩa lịch sử mà còn trở thành nơi lan tỏa tinh thần trách nhiệm công dân trước ngày bầu cử.

Tại đình Kim Ngân trên phố Hàng Bạc (phường Hoàn Kiếm), những tấm bảng niêm yết danh sách cử tri và danh sách người ứng cử được đặt ngay ngắn trong không gian di tích cổ kính.

Cờ đỏ, khẩu hiệu và pano tuyên truyền được bài trí trang trọng, nhưng vẫn hài hòa với kiến trúc truyền thống của đình.

Người dân phố cổ khi đến sinh hoạt, tham quan hay dừng chân nghỉ ngơi đều có thể dễ dàng theo dõi thông tin về cuộc bầu cử.

Tại ngôi nhà lịch sử số 48 Hàng Ngang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết Tuyên ngôn Độc lập năm 1945, bảng niêm yết danh sách cử tri và người ứng cử được đặt ở vị trí dễ quan sát ngay cửa vào ở mặt hè.

Không gian trang nghiêm của di tích càng làm nổi bật ý nghĩa cuộc bầu cử , một hoạt động dân chủ gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của Nhà nước Việt Nam.

Tại khu di tích đình, đền Vũ Thạch trên phố Bà Triệu, các bảng niêm yết được bố trí ngay khu vực bên ngoài. Cờ tổ quốc, băng rôn tuyên truyền và hệ thống pano được treo trang trọng, tạo nên không khí rộn ràng nhưng vẫn giữ được sự tôn nghiêm nơi thờ tự.

Người dân trong khu phố khi đến sinh hoạt văn hóa hay tham quan di tích đều có thể thuận tiện theo dõi danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, thể hiện sự gắn kết giữa đời sống văn hóa cộng đồng và hoạt động chính trị quan trọng của đất nước.

Không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử cũng lan tỏa tại di tích Nhà số 5D phố Hàm Long (phường Cửa Nam, Hà Nội), nơi thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam vào tháng 3/1929.

Những bảng niêm yết danh sách cử tri được đặt trong khuôn viên di tích, bên cạnh các pano tuyên truyền nổi bật.

Ông Trịnh Sao Mai, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Cửa Nam, đồng thời là Tổ trưởng Tổ bầu cử số 3, đơn vị bầu cử số 1 của phường, năm nay 74 tuổi, có mặt tại điểm bầu cử để theo dõi công tác chuẩn bị.

Trong không gian giàu giá trị lịch sử cách mạng, việc công khai thông tin bầu cử càng mang ý nghĩa đặc biệt, gợi nhắc về chặng đường đấu tranh giành độc lập và xây dựng nền dân chủ của dân tộc.

Tại Trường Tiểu học Tràng An, khu vực cổng trường và bảng thông báo được trang hoàng cờ hoa, áp phích tuyên truyền về bầu cử.

Không gian trường học cũng trở thành điểm lan tỏa tinh thần trách nhiệm công dân và ý thức tham gia các hoạt động chính trị - xã hội của đất nước.

Danh sách cử tri và người ứng cử được niêm yết rõ ràng, tạo điều kiện để phụ huynh và người dân trong khu vực theo dõi khi đưa đón học sinh mỗi ngày.

Tại Trường THPT Phan Đình Phùng, một trong những ngôi trường có kiến trúc đẹp và lâu đời của Hà Nội, khu vực cổng trường được trang hoàng nổi bật với cờ đỏ, băng rôn và nhiều tấm áp phích cỡ lớn về cuộc bầu cử được bố trí tại các vị trí dễ quan sát trong khuôn viên.

Phía bên trong khu vực bỏ phiếu cũng đã được chuẩn bị hoàn tất với hòm phiếu, bàn ghế cho cử tri, khu vực phát và viết phiếu được bố trí gọn gàng, đúng quy định.

Đây là khu vực bỏ phiếu số 2 tại phường Ba Đình, sẵn sàng phục vụ cử tri đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử sắp tới.

Trường Mầm non Lý Thường Kiệt được lựa chọn là điểm niêm yết danh sách cử tri của khu vực bỏ phiếu số 9, phường Cửa Nam.

Phía đối diện là phố sách Lý Thường Kiệt, khu vực bỏ phiếu đặt tại khu vực trung tâm, nơi người dân và du khách thường xuyên qua lại. Không gian văn hóa đọc kết hợp với các pano, áp phích tuyên truyền tạo nên bầu không gian giàu trang trọng và giàu tri thức.