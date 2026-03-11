CSGT Hà Nội bảo đảm phương án phục vụ ngày bầu cử

Ngày 11/3, Phòng CSGT Hà Nội cho biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ được tổ chức vào ngày chủ nhật 15/3 trên phạm vi toàn quốc. Riêng tại thành phố Hà Nội có 4.092 khu vực bỏ phiếu, 831 đơn vị bầu cử với tổng số hơn 6,17 triệu cử tri tham gia.

Lực lượng CSGT Hà Nội đã xây dựng và triển khai phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ công tác bầu cử (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, xác định đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Phòng CSGT Hà Nội đã xây dựng và triển khai phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ công tác bầu cử, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cử tri thủ đô tham gia ngày hội lớn của toàn dân diễn ra an toàn, thông suốt.

Theo đó, lực lượng CSGT sẽ tập trung bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực bỏ phiếu, các tuyến đường trọng điểm, khu vực trung tâm chính trị, hành chính và các địa bàn tập trung đông cử tri.

Đồng thời, CSGT sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng bảo đảm an ninh trật tự tại các hoạt động liên quan đến cuộc bầu cử, bảo vệ an toàn các điểm bỏ phiếu, hòm phiếu, phiếu bầu và quá trình kiểm phiếu theo đúng quy định của pháp luật.

Các trường hợp vi phạm sẽ được lực lượng chức năng tăng cường xử lý (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhà chức trách cho hay, công tác bảo đảm an ninh, trật tự được triển khai với cấp độ cao, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ. Các tổ công tác sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm là nguyên nhân có thể dẫn đến ùn tắc, mất an toàn giao thông.

Tiếp đó, CSGT sẽ chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự tại các khu vực diễn ra hoạt động bầu cử.

Song song với đó, Phòng CSGT Hà Nội sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; không để xảy ra ùn tắc giao thông tại các khu vực bỏ phiếu và các tuyến đường trọng điểm trong ngày bầu cử.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Phó Trưởng phòng CSGT Hà Nội (Ảnh: Công an cung cấp).

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Phó Trưởng phòng CSGT Hà Nội, nhấn mạnh, lực lượng CSGT sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thông suốt trên địa bàn thủ đô.

“Các đơn vị trực thuộc được yêu cầu duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, góp phần để ngày bầu cử trên địa bàn thủ đô diễn ra an toàn, đúng quy định và thực sự là ngày hội của toàn dân”, Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ nói.