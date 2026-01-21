Đà Nẵng “tuýt còi” cơ sở The Pearl Hội An do nhiều vi phạm

Ngày 21/1, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tri Việt Hội An (phường Hội An Tây) do vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện cơ sở The Pearl Hội An (thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Tri Việt Hội An) không có giấy phép môi trường theo thẩm quyền của UBND cấp tỉnh; không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định; không gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường tới cơ quan nhà nước.

Vị trí của cơ sở The Pearl Hội An (Ảnh: Google Maps).

Cơ sở còn vi phạm quy định về an toàn thực phẩm như người trực tiếp chế biến không đội mũ, đeo khẩu trang; không bảo đảm ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và đã qua chế biến; không thực hiện đúng kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn.

Tổng mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm nêu trên là 389 triệu đồng.

UBND thành phố Đà Nẵng quyết định đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải tại The Pearl Hội An trong thời hạn 4 tháng 15 ngày và buộc Công ty cổ phần Tri Việt Hội An thực hiện các biện pháp khắc phục.