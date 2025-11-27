Đà Nẵng lệnh nối khẩn cấp cây cầu bị lũ lịch sử "xé toạc"

Ngày 27/11, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với dự án sửa chữa, khắc phục đường dẫn cầu Duy Phước (cầu Bà Ngân) bị hư hỏng nặng do đợt mưa lũ cuối tháng 10.

Việc khắc phục nhằm giải quyết tình trạng đứt gãy giao thông giữa xã Nam Phước và phường Hội An, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Cầu bị lũ xé toạc, đường dẫn cũng bị hư hỏng (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo phương án kỹ thuật, do địa hình khu vực bị mở rộng dòng chảy và xói lở sâu nên thành phố sẽ xây dựng cầu tạm nối dài từ mố phía đông cầu hiện trạng để thay thế phần đường dẫn đã bị cuốn trôi.

Dự kiến cầu tạm sẽ có 3 nhịp dầm thép, tổng chiều dài 30m, bề rộng 3,5m, trong đó mặt cầu 3m, lan can và gờ chắn mỗi bên 0,25m. Đường dẫn sẽ được gia cố bằng rọ đá hoặc cừ thép.

Công trình được thiết kế đảm bảo cho xe máy và ô tô dưới 2,5 tấn lưu thông. Dự kiến kinh phí thực hiện khoảng 3 tỷ đồng, thời gian hoàn thành trước ngày 31/12.

Trước đó, ngày 20/11, UBND thành phố Đà Nẵng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai nhằm ứng phó, xử lý hư hỏng nghiêm trọng tại đường dẫn cầu Duy Phước.

Phần mố cầu bị sập đã gây chia cắt giao thông (Ảnh: Hoài Sơn).

Ngoài việc giao Sở Xây dựng ra lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, UBND thành phố cũng giao Sở Tài chính bố trí kinh phí để phục vụ công tác sửa chữa. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố phải kiểm tra, đôn đốc tiến độ khắc phục.

Theo ghi nhận, cây cầu này bị hư hại nghiêm trọng trong đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10. Phần mố phía Hội An bị sụt hoàn toàn sau khi nước lũ dâng cao và chảy xiết. Phần đường dẫn lên cầu đã bị nước lũ làm tan hoang.

Dòng nước mạnh gây xói mòn mố cầu, cuốn trôi đất ven bờ khiến toàn bộ kết cấu phần đầu cầu bị gãy sập, tạo khoảng trống rất lớn giữa sông.

Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã làm rào chắn, thông báo cho người dân và phương tiện không qua lại cầu Bà Ngân.

Cấu trúc nối vào cầu bị đứt gãy (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo người dân, nước sông Thu Bồn dâng cao, nhiều nhà dân ngập sâu gần 2m. Nước lớn, chảy xiết khiến phần cầu bị sập vào ngày 28/10, gây chia cắt giao thông, hiện tại muốn qua bên kia sông, người dân buộc phải đi vòng rất xa.

Cầu Bà Ngân dài hơn 200m, bắc qua sông Thu Bồn, được xây dựng trước năm 2010, là tuyến đi lại chính của người dân huyện Duy Xuyên sang Điện Bàn và Hội An, tỉnh Quảng Nam trước đây.