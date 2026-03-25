Đà Nẵng di dời hai linh vật "kim mã" sang vị trí mới

Ngày 25/3, hai mô hình linh vật "kim mã" ở thành phố Đà Nẵng đang được công nhân di dời về điểm trang trí mới khi kết thúc dự án trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết.

Mô hình “kim mã hợp nhất” đặt trước cầu chữ T, đường Bạch Đằng (phường Hải Châu) đã được di dời về khu vực hồ nước cảnh quan đường Thành Điện Hải, trước Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng.

Mô hình linh vật "kim mã hợp nhất" được dời về khu vực hồ nước cảnh quan trước Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Tác phẩm này được tạo hình từ các khối ghép chữ nghệ thuật của 94 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp của thành phố, gồm 23 phường, 70 xã và đặc khu Hoàng Sa.

Trong khi đó mô hình “kim mã 4.0” đặt tại sàn cảnh quan phía Nam đuôi cầu Rồng được bố trí tại khu vực sàn vỉa hè trước cầu chữ T.

Tác phẩm “kim mã 4.0” có chiều cao khoảng 4,3m, dài 5,1m và rộng 2,6m. Được thiết kế theo phong cách đương đại, mô hình mang hình tượng ngựa máy với các đường nét khỏe khoắn, thể hiện tinh thần tốc độ, đổi mới và khả năng thích ứng, phát triển của Đà Nẵng.

Sáng cùng ngày, các công nhân đang hoàn thành những công đoạn cuối cùng của việc đấu nối hệ thống điện chiếu sáng mô hình linh vật vào hệ thống công cộng.

Tác phẩm này được tạo hình từ các khối chữ nghệ thuật của 94 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp của Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, việc trang trí lại 2 mô hình linh vật "kim mã" sẽ hoàn thành trước ngày 28/3 để phục vụ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2026).

UBND thành phố Đà Nẵng nêu rõ, thời gian duy trì mô hình trang trí đến hết tháng 9, nhằm bảo đảm an toàn trước mùa mưa bão. Đối với các mô hình linh vật quy mô nhỏ, UBND thành phố thống nhất cho phép các trường học trên địa bàn tiếp nhận và trang trí trong khuôn viên trường.