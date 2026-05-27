Cứu sống 9 ngư dân tàu cá Hải Phòng mất liên lạc trên biển

Sáng 27/5, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng nhận tin báo tàu cá HP 90666-TS nghi gặp nạn trên biển khi đang di chuyển từ bến cá Mắt Rồng, phường Nam Triệu, đi Bạch Long Vĩ (Hải Phòng).

Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ, tàu xuất bến lúc 11h30 ngày 26/5, trên tàu có 11 người. Đến 17h19 cùng ngày, phương tiện mất kết nối tại khu vực cách đảo Long Châu khoảng 18 hải lý về phía đông và cách Bạch Long Vĩ khoảng 26 hải lý về phía tây.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chỉ đạo Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thông báo cho các đơn vị hiệp đồng, tàu thuyền hoạt động gần khu vực hỗ trợ xác minh, tìm kiếm cứu nạn.

Đồn Biên phòng Cát Bà, Bạch Long Vĩ và Hải đội 2 được lệnh cơ động lực lượng, phương tiện ra hiện trường. Ban Chỉ huy quân sự đặc khu Bạch Long Vĩ cũng huy động thêm lực lượng, phương tiện dân sự tham gia tìm kiếm.

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đồng thời phối hợp với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 1 và Hải đoàn 38 triển khai cứu nạn trên biển.

Sau khi nhận báo cáo, ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, đã chỉ đạo họp khẩn và triển khai đồng bộ các biện pháp cứu hộ, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tìm kiếm người gặp nạn.

Đến 13h45 cùng ngày, nhờ sự phối hợp của các lực lượng chức năng và ngư dân hoạt động quanh khu vực, 9/11 người trên tàu HP 90666-TS đã được cứu vớt an toàn. Hai người còn lại đang xác định danh tính.