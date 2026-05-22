Phát hiện cơ sở sản xuất giá đỗ dùng chất cấm ở Hải Phòng

Chiều 22/5, Công an thành phố Hải Phòng cho biết Công an xã Trường Tân vừa phát hiện một cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm để kích thích tăng trưởng.

Một số thùng giá đỗ tại cơ sở không bảo đảm vệ sinh (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Trước đó, ngày 20/5, Công an xã Trường Tân phối hợp Đội Quản lý thị trường số 11, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hải Phòng kiểm tra xưởng sản xuất của Nguyễn Văn L. (54 tuổi, ở thôn An Vệ, xã Trường Tân).

Cơ sở sản xuất rộng khoảng 50m2, mỗi ngày làm khoảng 70kg giá đỗ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 40 thùng đang ủ giá đỗ không đảm bảo vệ sinh, nhiều vỏ thùng và can chứa dung dịch hóa chất dùng trong quá trình sản xuất. Cơ quan chức năng thu giữ 229,62kg giá đỗ thành phẩm.

Kết quả giám định cho thấy số giá đỗ trên cùng ba thùng phi chứa nước dùng để sản xuất đều có chứa 6-Benzylaminopurine (6-BAP), chất kích thích tăng trưởng không nằm trong danh mục được phép sử dụng.

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hải Phòng, chất 6-BAP giúp giá đỗ phát triển nhanh, thân mập, rễ ngắn và giữ độ tươi lâu. Tuy nhiên, việc sử dụng chất này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người tiêu dùng.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở thừa nhận đã mua chất kích thích trên mạng, pha với nước rồi tưới trực tiếp trong quá trình sản xuất để giá đỗ phát triển nhanh và có mẫu mã đẹp.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng xử lý.