Hải Phòng ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên livestream cổ vũ đua xe

Sáng 26/5, Công an TP Hải Phòng cho biết lực lượng HP22 vừa ngăn chặn hàng chục thanh thiếu niên livestream, cổ vũ cho các nhóm đua xe trên địa bàn.

Theo cơ quan công an, thực hiện chỉ đạo của Đại tá Bùi Trung Thành, lực lượng HP22 đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý tội phạm đường phố, nhất là vào dịp cuối tuần.

Lực lượng HP22 - Công an TP Hải Phòng bàn giao 36 trường hợp livestream, cổ vũ cho các nhóm đua xe cho Công an phường xử lý theo quy định (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong đêm 23/5 và rạng sáng 24/5, lực lượng HP22 tổ chức tuần tra trên địa bàn thành phố. Qua kiểm tra tại đường Nguyễn Lương Bằng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thanh thiếu niên, học sinh điều khiển xe máy, xe điện không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm.

Một số trường hợp còn sử dụng điện thoại để livestream, cổ vũ cho các đối tượng đua xe.

Lực lượng HP22 sau đó triển khai các biện pháp ngăn chặn, bước đầu bàn giao 36 trường hợp cho Công an phường Lê Thanh Nghị xử lý theo quy định. Công an đồng thời yêu cầu gia đình ký cam kết quản lý, giáo dục để tránh tái diễn vụ việc.