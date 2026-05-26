Sở Giáo dục Hải Phòng truy trách nhiệm nhà trường vụ nữ sinh bị đánh

Ngày 25/5, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hải Phòng đề nghị UBND xã Vĩnh Bảo kiểm tra, xử lý thông tin vụ bạo lực học đường xảy ra với nhóm học sinh tại Trường THCS Vinh Quang - Thanh Lương.

Sở GD&ĐT yêu cầu chính quyền địa phương phối hợp với công an, nhà trường và gia đình học sinh liên quan để xác minh đầy đủ nội dung vụ việc theo thẩm quyền. Các đơn vị đồng thời phải thực hiện biện pháp bảo vệ trẻ em, hỗ trợ tâm lý và đảm bảo an toàn cho học sinh bị ảnh hưởng.

Hình ảnh nữ sinh bị đánh trên mạng xã hội (Ảnh cắt từ clip).

Cơ quan này cũng đề nghị nhà trường kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan và đề xuất xử lý kỷ luật (nếu có). Kết quả xác minh, xử lý vụ việc phải được báo cáo bằng văn bản về Sở GD&ĐT trước ngày 29/5.

Trường THCS Vinh Quang - Thanh Lương được yêu cầu phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương và gia đình học sinh để làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc. Nhà trường đồng thời phải tăng cường giám sát giờ ra chơi, giờ tan học và kịp thời giải quyết các mâu thuẫn phát sinh giữa học sinh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 18/5, em Đ.D.T. (SN 2011, trú tại thôn Lương Trạch, xã Vĩnh Hải, TP Hải Phòng) bị 3 bạn học đánh và quay video đăng lên mạng xã hội kèm lời đe dọa.

Qua xác minh, Đ.T.T.N. (SN 2009) được xác định là người trực tiếp đánh em T. trong video, còn N.T.T. (SN 2009) là người quay clip. Ngoài ra, có thêm hai người đứng xem. Công an đã triệu tập N.T.T. và Đ.T.T.N. lên làm việc.

Đại diện gia đình em Đ.D.T. cho biết nữ sinh nhập viện theo dõi từ chiều 21/5 và đã xuất viện về nhà trong ngày 25/5. Sau khi gia đình gửi đơn tới cơ quan chức năng, gia đình hai học sinh liên quan cũng đã đến xin lỗi.

Gia đình nữ sinh bị đánh đề nghị cơ quan chức năng xử lý vụ việc đúng quy định pháp luật.